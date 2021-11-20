Вот почему в доме нужно обязательно держать цветок "Женское счастье"

Красивый комнатный цветок "Женское счастье", или спатифиллум - не только украсит ваше жилище, но и, по приметам, принесет в ваш дом любовь, гармонию, взаимопонимание, и даже деньги. Но не все так просто - растение нужно поставить в правильном месте, а дарить или даже передавать ростки можно не каждому.
Об этом пишет Theflowers.
Женское счастье издавна считается талисманом для всей семьи. Он неприхотлив в уходе, быстро растет и цветет едва ли не круглый год. А если посадить его в один горшок вместе с "Мужским счастьем" антуриумом, говорят, что идиллия вам точно гарантирована.
Некоторые эксперты утверждают, что спатифиллум - это лакмусовая бумажка для семейного микроклимата. По поверьям, этот чувствительное растение цветёт только в счастливых домах. Чем чаще и обильнее цветение, тем счастливее жизнь в семье. Ну а там, где есть непонимание и частые ссоры, спатифиллум цветов не дает, увядает и чахнет.
Считается также, что спатифиллум, попав в "сложный дом" может своей энергетикой наладить благоприятный климат.
Согласно приметам, Женское счастье поможет незамужним девушкам найти свою вторую половинку, семейным дамам - сохранить гармонию, а бездетным - обзавестись потомством.
Фото: Спатифиллум и Антуриум (pixabay)
Спатифиллум дарят исключительно женщинам и только мужчина. Особенно хорошо, если это влюбленный в вас мужчина.
Сильный заряд и у цветка, который отец дарит своей дочери, а брат - сестре.
А вот женщина женщине дарить спатифиллум не только не должна, но и даже отростки давать нельзя. Считается, что так вы отдадите свое счастье.
Чтобы уберечься от измен нужно всего лишь поставить цветок в изголовье кровати, но обязательно с той стороны, где спит муж.
Поговаоривают, если супруги вместе вдыхают аромат цветущего растения, пропадает недоверие, в отношениях возникает гармония, рассеиваются подозрения, исчезает ревность.
Если несколько цветков расцвело одновременно - это счастье для каждого члена семьи.
Растение выпустило цветонос и готовится распускаться - ждите предложение руки и сердца от любимого человека.
Если вы расстались с любимым, аура растения поможет вам быстрее восстановиться и почувствовать радость жизни.
Устали от одиночества и хотите замуж - намекните кровным родственникам мужчинам, чтобы вам подарили спатифиллум.
Посадите его вместе с антуриумом (Мужским счастьем) - он похож на спатифиллум, но с красными цветками. Тогда эффект привлечения счастья усилится.
Чтобы привлечь в дом материальный достаток, положите желтую монетку под горшок, а на сам цветок повесьте зеленую ленту с ключиком. Активируйте действие проговорив свое желание вслух.
Когда спатифиллум зацветет, замените зеленую ленту на красную, привязав к ней тот же ключ. Вскоре вас ждут приятные новости - прибавка к зарплате, повышение, щедрый подарок от поклонника.
Ранее мы писали, почему в доме нельзя держать цветок декабрист, или рождественник.