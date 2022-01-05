Вот почему в доме нельзя держать комнатный плющ

Плющ часто называют "энергетическим вампиром", ведь рядом с ним могут гибнуть другие растения. А особенно чувствительные люди - испытывать даже упадок сил и страдать головокружениями.

Растение не рекомендуется держать в детских комнатах, а также в домах, где живут люди с сердечно-сосудистыми проблемами.

Плющ может быть полезным

Растение вытягивает также и негативную энергию. Поэтому в беседках, обвитых плющом, можно хорошо отдохнуть и расслабиться после рабочего дня.

А если в семье есть очень активные дети, которым нелегко сесть и сосредоточиться, соседство плюща поможет им истратить избыток энергии.

Еще несколько примет о растении

Считается также, что одиноким женщинам крайне нежелательно заводить дома плющ, так как он отталкивает и отпугивает мужчин.

Плющ лучше выращивать на открытом воздухе, а не в комнатах. Так, чтобы растение обвивало вход в дом и окна с наружной стороны. Это своеобразный живой фильтр, через который в дом не сможет проникнуть никакая отрицательная энергия.

Также поговаривают, что растение сулит финансовые проблемы своему владельцу, если неожиданно с него осыпались листья или прекратился рост.

Если плющ, наоборот, начал активно расти и ветвиться - это к успеху и процветанию.