Вот почему в доме нельзя держать фикус

Фикус называют мужегоном

У нас фикусу приписывают не самые приятные свойства, называя цветок мужегоном. По приметам, растение с "восковыми" листьями может принести в дом разлад, выяснения отношений, а также сплетни и зависть.

В то же время восточные верования, а именно оттуда родом цветок, говорят, что фикус в доме это удача, достаток, мир, лад, и что цветок даже поможет забеременеть.

В любом случае, согласно приметам, фикус лучше поставить на кухне - так он может привлекать денежную энергию.

Фото: Фикус робуста (rastenievod)

Опасности фикуса в доме есть логическое объяснение

Дело в том, что белый сок, выделяемый при повреждении фикуса, ядовит.

Поэтому, верите вы приметам или нет, его лучше держать подальше от детей и домашних животных.

Фикус поможет очистить воздух

Эксперты говорят, что листья фикуса могут поглощать вредные вещества:

бензол,

фенол,

формальдегид.

А вот что цветок точно не любит, это перемещений. К примеру фикус Бенджамина может даже сбросить листья, если его переставлять по квартире.

Место для фикуса должно быть достаточно освещенным, но без прямых солнечных лучей и сквозняков.

Фото: Фикус Бенджамина (rastenievod)