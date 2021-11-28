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Вот почему в доме нельзя держать фикус

Автор: Светлана Мащенко

Фикус - очень популярное комнатное растение. Он неприхотлив, быстро растет и радует домочадцев зелеными листьями. Если каучуконосный (или робуста) - с крупными овальными листьями был знаком еще нашим мамам и бабушкам, то подвид с мелкими листьями - фикус Бенджамина - стал популярным относительно недавно. Тем не менее все разновидности растения требуют осторожного обращения.

Почему и кому нельзя держать в доме фикус - логические причины и приметы, пишет Dacha.help.

Фикус называют мужегоном

У нас фикусу приписывают не самые приятные свойства, называя цветок мужегоном. По приметам, растение с "восковыми" листьями может принести в дом разлад, выяснения отношений, а также сплетни и зависть.

В то же время восточные верования, а именно оттуда родом цветок, говорят, что фикус в доме это удача, достаток, мир, лад, и что цветок даже поможет забеременеть.

В любом случае, согласно приметам, фикус лучше поставить на кухне - так он может привлекать денежную энергию.

Фото: Фикус робуста (rastenievod)

Опасности фикуса в доме есть логическое объяснение

Дело в том, что белый сок, выделяемый при повреждении фикуса, ядовит.

Поэтому, верите вы приметам или нет, его лучше держать подальше от детей и домашних животных.

Фикус поможет очистить воздух

Эксперты говорят, что листья фикуса могут поглощать вредные вещества:

  • бензол,
  • фенол,
  • формальдегид.

А вот что цветок точно не любит, это перемещений. К примеру фикус Бенджамина может даже сбросить листья, если его переставлять по квартире.

Место для фикуса должно быть достаточно освещенным, но без прямых солнечных лучей и сквозняков.

Фото: Фикус Бенджамина (rastenievod)

Ранее мы писали, почему в доме нельзя держать декабрист.

Также эксперты рассказали о том, почему нужно завести в доме цветок "Женское счастье".

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