Почему не во всех домах Киева включили отопление, и когда это произойдет: дата

Отопление в Киеве включили пока что не во всех домах несмотря на ночные заморозки и низкие температуру днем. Из-за этого мерзнущие жители столицы задаются вопросом, почему так, и когда же наконец-то во все дома дадут тепло.

Об этом "Громадському радио" рассказал Александр Пелипишин, начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей "Киевтеплоэнерго".

По его словам, отопление в Киеве включается поэтапно и "плавно" во избежание внештатных ситуаций. Дома начали подключать с 23 октября и это будет продолжаться в течение семи дней.

"23 октября мы начала подключать дома 24 и 25 продолжили. Дело в том, что в Киеве одна из самых разветвленных сетей в городе и подключение жилых сетей всех сразу невозможно, для этого нужно время. Отопление будет подключаться в течение 7 дней", - подчеркнули в "Киевтеплоэнерго".

Таким образом, включить отопление должны до 29 октября.

В какие жилые дома дают тепло в первую очередь

Если не учитывать школы, садики, больницы и другие учреждения, в которые тепло дается всегда в первую очередь, то все зависит от этажности.

Александр Пелипишин говорит, что сначала в столице подключают дома с низкой этажностью, а уже потом многоэтажки.

Также на очередность подключения влияет то, к какому тепловому источнику подключены дома.

"Дома подключаются по всем районам постепенно - это технологическая процедура, чтобы плавно включить город Киев и избежать неурядиц", - подчеркнул представитель "Киевтеплоэнерго".