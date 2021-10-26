Чому не у всіх будинках Києва включили опалення, і коли це станеться: дата

Опалення в Києві включили поки що не у всіх будинках незважаючи на нічні заморозки і низькі температуру вдень. Через це жителі столиці задаються питанням, чому так, і коли ж нарешті в усі будинки дадуть тепло.

Про це "Громадському радіо" розповів Олександр Пелипишин, начальник відділу з експлуатації теплових мереж "Київтеплоенерго".

За його словами, опалення в Києві включається поетапно і "плавно", щоб уникнути позаштатних ситуацій. Будинки почали підключати з 23 жовтня і це триватиме протягом семи днів.

"23 жовтня ми почали підключати будинки 24 і 25 продовжили. Річ у тому, що в Києві одна з найбільш розгалужених мереж в місті і підключення житлових мереж всіх відразу неможливо, для цього потрібен час. Опалення буде підключатися протягом 7 днів", - підкреслили в "Київтеплоенерго".

Таким чином, включити опалення повинні до 29 жовтня.

В які житлові будинки дають тепло в першу чергу

Якщо не враховувати школи, садки, лікарні та інші установи, в які тепло дається завжди в першу чергу, то все залежить від поверховості.

Олександр Пелипишин каже, що спочатку в столиці підключають будинки з низькою поверховістю, а вже потім багатоповерхівки.

Також на черговість підключення впливає те, до якого теплового джерела підключені будинки.

"Будинки підключаються по всіх районах поступово - це технологічна процедура, щоб плавно включити місто Київ і уникнути негараздів", - підкреслив представник "Київтеплоенерго".