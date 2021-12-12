Вот почему дома нельзя держать герань, или пеларгонию

Пеларгония считается "мужегоном"

По одному из поверий, герань считается цветком-мужегоном. Присутствие цветка в доме может мешать хозяйке устроить личную жизнь: одиноким девушкам не везет с мужчинами, а семейные - несчастны в браке.

Народные приметы говорят, что женщина, в чьем доме растет герань, обречена на одиночество. Если же цветок заведет замужняя дама, ее будут ждать ссоры с супругом и даже развод.

Фото: Пеларгония (pixabay)

Объективные причины, по которым нельзя держать герань в доме

На пыльцу герани может быть аллергическая реакция у членов семьи. Если вы заметили подобное, лучше откажитесь от идеи поставить цветущий кустик на подоконник.

Все подвиды герани обладают сильным запахом, особенно герань душистая. Если потрогать растение, оно начинает благоухать на всю комнату. Но у некоторых людей этот запах может вызывать отвращение.

Не стоит заводить герань и в домах, где обитают кошки. Это растение ядовито для питомцев, которые любят погрызть всякие зеленые листики.

Фото: Герань душистая (umka_flowers)

Позитивных примет о герани тоже немало

Некоторые приметы говорят о герани обратное - якобы цветок наоборот помогает влюбленным помириться, препятствует ссорам в семье, устраняет агрессию.

Также считается, что растение способно защитить дом и его обитателей от сглаза и иных воздействий.

Красная герань, к примеру, помогает при переутомлениях. Белый цветок способен помочь в зачатии ребенка. Розовое растение помогает обрести любовь, а фиолетовое помогает привести отношения людей в гармонию.

Это интересно знать

Герань пришла на наши подоконники из далекой Южной Африки. Там растение в природных условиях обитает на мысе Доброй Надежды. Хотя в природе около 180 видов растения, в комнатных условиях прижилось не более десятка: герань зональная, герань душистая, королевская (крупноцветковая) герань, плющелистная пеларгония, пеларгония-ангел, пеларгония-уникум, пеларгонии-суккуленты и так далее.