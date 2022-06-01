Почему человек заедает стресс и как избавиться от этой вредной привычки

Специалисты говорят, что эмоциогенное пищевое поведение - один из трех типов нарушения пищевого поведения. Она приводит к перееданию.

Почему человек заедает стресс

Обычно, когда человеку грустно или страшно - он ест. Она ест всякий раз, когда ее буквально переполняют эмоции.

Механизм нервного переедания:

Происходит некое событие;

Оно вызывает у человека эмоциональный дискомфорт: страх, злость, разочарование;

Человек не выдерживает и начинает искать, что могло бы его успокоить;

Он ест. Причем, потребности в пище у организма нет.

Если такое поведение характерно человеку на регулярной основе, то со временем может развиться: ожирение, инсулинорезистентность или диабет.

Как избавиться

Специалисты говорят, если рука снова тянется за чем-то "вкусненьким", то стоит задать себе вопрос: удовлетворит ли меня сейчас корочка хлеба?

Если человек ответит - да, тогда вы проголодаетесь. Поэтому стоит нормально поесть.

Однако, если он хочет чипсы, сухарики, конфеты или печенье - похоже, что человек просто заедает стресс.

С эмоциональным перееданием нужно бороться не со стороны питания, а со стороны эмоций. Стоит разобраться, какие эмоции предшествуют желанию съесть что-то вкусненькое, хоть и не слишком полезное. Какие ситуации заставляют тянуться к печенью тогда, когда вы не голодны.

Анализ эмоций позволит человеку не устраивать набеги к холодильнику. Он будет понимать, какие эмоции влияют на желание съесть лишнего и будете пытаться их контролировать.