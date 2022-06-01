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Чому людина заїдає стрес та як позбутися цієї шкідливої звички

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Середа 01 червня 2022 21:18
Чому людина заїдає стрес та як позбутися цієї шкідливої звички Чому людина заїдає стрес (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зараз під час війни усі люди знаходяться у постійному стресі. Часто люди намагаються заїсти стрес. Однак, фахівці кажуть, що не варто зловживати цим.

Як позбутися цієї шкідливої звички, повідомляє "Психологічна підтримка".

Фахівці кажуть, що емоціогенна харчова поведінка - один із трьох типів порушення харчової поведінки. Вона призводить до переїдання.

Чому людина заїдає стрес

Зазвичай, коли людині сумно або страшно - вона їсть. Вона їсть щоразу, коли її буквально переповнюють емоції.

Механізм нервового переїдання:

  • Стається якась подія;
  • Вона викликає у людини емоційний дискомфорт: страх, злість, розчарування;
  • Людина не витримує та починаєте шукати, що могло б її заспокоїти;
  • Вона їсть. Причому, потреби в їжі в організму немає.

Якщо така поведінка характерна людині на регулярній основі, то з часом може розвинутися: ожиріння, інсулінорезистентність або діабет.

Як позбутися

Фахівці кажуть, якщо рука знову тягнеться по щось "смачненьке", то варто поставити собі питання: чи задовольнить мене зараз скоринка хліба?

Якщо людина відповість - так, тоді ви зголодніли. Тож варто нормально попоїсти.

Однак, якщо вона хоче чипси, сухарики, цукерки або печиво - схоже, що людина просто заїдає стрес.

З емоційним переїданням потрібно боротися не зі сторони харчування, а зі сторони емоцій. Варто розібратися, які емоції передують бажанню з'їсти щось смачненьке, хоч і не надто корисне. Які ситуації змушують тягнутися до печива тоді, коли ви не голодні.

Аналіз емоцій дозволить людині не влаштовувати набіги до холодильника. Вона розумітимете, які емоції впливають на бажання з'їсти зайвого і намагатиметеся їх контролювати.

Раніше ми повідомляли, які продукти допоможуть зняти стрес.

Також ми писали, що постійний стрес може вбити людину.

Окрім того, читайте, як допомогти собі "зібратися" під час війни.

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