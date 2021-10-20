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Почему человек лучше запоминает стрессовые ситуации, чем спокойные: ответ вас удивит

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Среда 20 октября 2021 07:38
Почему человек лучше запоминает стрессовые ситуации, чем спокойные: ответ вас удивит Почему человек лучше запоминает стрессовые ситуации (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Команда международных ученых узнала, почему неприятные для человека события он вспоминает и запоминает чаще. По этому поводу исследователи привели две гипотезы.

Об этом пишет Science Direct.

Так, зачастую именно стрессовые ситуации надолго оставляют в памяти, чем те периоды, когда человек был спокоен и доволен.

По поводу этого ученые высказали две гипотезы:

  • первое - то, что оба типа событий сохраняются в мозге совершенно по-разному;
  • во второй они рассказывают, что механизмы памяти в обоих случаях одинаковы.

Что показало исследование

В частности, ученые из университетов Рурского (Германия) и Пекинского педагогического (Китай) провели эксперимент, в который привлекли 64 добровольцев.

Ученые для 33 участников устроили стрессовое собеседование, а 31 волонтер прошел через такой же опыт, но в дружеской и спокойной атмосфере.

Кроме того, всем одновременно показывали 24 различных предметов, такие как чашку кофе, часы и маркер. В конце специалисты сканировали мозг участников с помощью функциональной МРТ.

Как запоминаются стрессовые ситуации

Ученые во время томографии обращали внимание на миндалевидное тело мозга которое связано с формированием эмоций, в частности страха. Оказалось, что участники, которые прошли через стресс, лучше запоминали предметы, которые им показывали и людей, которые разговаривали с ними, чем те, которые провели собеседование в спокойной атмосфере.

Ученые говорят, что механизмы запоминания стрессовых и приятных событий одинаковы, однако первые оставляют больший след в памяти, ведь теснее связаны с прожитыми сильными эмоциями мозга.

Однако, для окончательных выводов нужны дальнейшие исследования.

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