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Почему болит голова после тренировки: эксперты рассказали, как это предотвратить

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Среда 23 февраля 2022 16:51
Почему болит голова после тренировки: эксперты рассказали, как это предотвратить Почему после тренировки болит голова (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Головная боль после занятий спортом является довольно распространенным явлением. Однако, есть способы, которые помогут решить эту проблему и получать от тренировок больше удовольствия.

В частности, этот вид головной боли возникает в процессе интенсивных занятий спортом или после них, сообщает ProstoWay.

По словам специалистов, боль ощущается и справа, и слева в отличие от мигрени и обычно она пульсирующая.

Также разделяют два типа боли: первичный длится от 5 минут до 48 часов, вторичный - дольше, и он гораздо сильнее. К тому же головная боль может сопровождаться потерей сознания, тошнотой, двоением в глазах.

Как избежать головной боли

Такая боль, как правило, возникает из-за интенсивности тренировки. Отмечается, что после бега или езды на велосипеде его нет. На возникновение боли может повлиять изменение высоты, обезвоживание, жара, влажность и падение уровня сахара в крови.

Поэтому специалисты рекомендуют принимать обезболивающее за час до тренировки. Однако, если человек занимаешься спортом почти каждый день и головная боль возникает постоянно, то стоит обратиться к врачу, а не пить таблетки.

К тому, может быть так, что определенный вид тренировки не подходит человеку и стоит заменить его на другой вариант.

Кроме того, во время занятий спортом не менее важно, правильно дышать, в спокойном темпе, без задержек. Важно также не пропускать разминку.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли новый эффективный метод, который спасет от мигрени.

Также мы писали, какие комнатные растения могут вызвать головную боль.

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