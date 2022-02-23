Чому болить голова після тренування: експерти розповіли, як цьому запобігти

Головний біль після занять спортом є досить поширеним явищем. Однак, є способи, які допоможуть вирішити цю проблему та отримувати від тренувань більше задоволення.

Зокрема, цей вид головного болю виникає у процесі інтенсивних занять спортом чи після них, повідомляє ProstoWay .

За словами фахівців, біль відчувається і праворуч, і ліворуч на відміну від мігрені й зазвичай він пульсуючий.

Також розділяють два типи болю: первинний триває від 5 хвилин до 48 годин, вторинний - довше, і він набагато сильніший. До того ж головний біль може супроводжуватися втратою свідомості, нудотою, двоїнням в очах.

Як уникнути головного болю

Такий біль, як правило виникає через інтенсивність тренування. Зазначається, що після бігу чи їзди на велосипеді його немає. На виникнення болю може вплинути зміна висоти, зневоднення, спека, вологість та падіння рівня цукру в крові.

Тому фахівці рекомендують приймати знеболювальне за годину до тренування. Однак, якщо людина займаєшся спортом майже кожен день і головний біль виникає постійно, то варто звернутися до лікаря, а не пити таблетки.

До того, може бути так, що певний вид тренування не підходить людині і варто замінити його на інший варіант.

Окрім того, під час занять спортом не менш важливо, правильно дихати, у спокійному темпі, без затримок. Важливо також не пропускати розминку.