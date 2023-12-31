Початок року принесе щастя: що чекає всі знаки Зодіаку з 1 по 7 січня 2024 року

Гороскоп на перший тиждень року розповість, що чекає всіх представників зодіакального сузір'я. Астрологи розповіли, кого чекає щастя, а кому варто бути обережнішими.

Астрологічне передбачення на перший тиждень року, кому зі знаків Зодіаку доля підготувала сюрприз, а кому проблеми, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на JoyPup .

Овен

Новий рік розпочнеться для вас із насичених подій та хвилюючих відкриттів. Також можливі зміни в особистому житті. Вам варто бути відкритим для нових знайомств, бо вони можуть відкрити нові перспективи. Фінансових збитків не очікується, але уникайте марнотратства у кінці тижня.

Телець

Вас чекає тиждень гармонії та рівноваги. Це ідеальний час для планування та встановлення нових цілей. У професійній сфері можливі затримки, але некритичні. В особистому житті наприкінці тижня можуть бути приємні сюрпризи.

Близнюки

Перший тиждень нового року принесе вам прорив у творчих ідеях. Це ідеальний час для самовираження. В особистому житті можливо будуть сварки, але завдяки вашому вмінню знаходити компроміси, ви зможете швидко їх вирішити. Будьте обережні у фінансовому плані та уникайте великих трат.

Рак

Новий рік зустріне вас з приманливими пропозиціями. Також зірки радять звернути особливу увагу на стосунки з оточуючими. Можливо, вам доведеться прийняти важливе рішення пов’язане з найближчими. У професійному плані все буде спокійно, можливі невеликі затримки на роботі.

Лев

Вас очікує динамічний початок року. На роботі можливі складні завдання, які принесуть вам задоволення та визнання. Щодо особистого життя, то можливі несподівані зустрічі, які можуть призвести до довготривалих відносин. Фінансова сфера обіцяє бути стабільною, але уникайте незапланованих трат

Діва

Для вас початок січня ідеальний час, щоб зайнятись новими проєктами та встановити цілі на рік. Якщо ви будете зосереджені та наполегливі, то на роботі вас може чекати приємний бонус. У особистому житті можливі конфлікти. Зірки радять поставитись до них терпляче та бути відкритими у розмові.

Терези

Ваш новий рік почнеться з особливих змін в особистому житті. Зверніть увагу на стосунки з близькими, оскільки можливі події, які призведуть до зміцнення зв’язків. У професійному плані варто зберігати гнучкість, тому що несподівані завдання можуть вибити вас з колії. Зірки радять подбати про себе і присвятити достатньо часу для відпочинку.

Скорпіон

Для вас перший тиждень січня буде сприятливим для започаткування нових проєктів. Особисте життя може бути напруженим і потребувати вашої уваги та терпіння. Зірки радять приділити час близьким та відпочити.

Стрілець

Ви почнете новий рік наповненими ентузіазму та енергії. Зірки прогнозують, що вам відкриються нові можливості для кар’єрного зросту чи особистісного розвитку. У професійній галузі можливо будуть пропозиції, які позитивно вплинуть на ваше життя. В особистому житті очікуються нові знайомства. Зірки радять приділити час відпочинку після активного святкового періоду.

Козеріг

Перший тиждень січня для вас обіцяє зростаючим у кар’єрних цілях. У особистому житті можливі невеликі конфлікти, зірки радять проявити терплячість та спокій. У фінансах все буде стабільно, уникайте великих незапланованих трат. Також подбайте про своє здоров’я та приділіть час відпочинку.

Водолій

Перший тиждень року для вас буде переповнений новими ідеями. Зірки радять на цьому тижні втілити свої креативні проєкти у життя та не забувати про деталі. В особистому житті проявляйте ініціативу, це може призвести до зміцнення стосунків. Будьте уважними до свого бюджету та уникайте несподіваних трат.

Риби

У новому році ви будете відчувати потребу в емоційній гармонії. Цього тижня вам варто приділити час для себе. Зірки радять зайнятись самопізнанням та медитаціями. В особистому житті можливі приємні сюрпризи. В професійній сфері можливі завдання, які будуть потребувати вашої креативності та уваги.