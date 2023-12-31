Начало года принесет счастье: что ждет все знаки Зодиака с 1 по 7 января 2024 года

Гороскоп на первую неделю года расскажет, что ждет всех представителей зодиакального созвездия. Астрологи рассказали, кого ждет счастье, а кому следует быть осторожнее.

Астрологическое предсказание на первую неделю года, кому из знаков Зодиака судьба подготовила сюрприз, а кому проблемы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на JoyPup .

Овен

Новый год начнется для вас с насыщенных событий и волнующих открытий. Также возможны изменения в личной жизни. Вам следует быть открытым для новых знакомств, потому что они могут открыть новые перспективы. Финансовый ущерб не ожидается, но избегайте расточительства в конце недели.

Телец

Вас ждет неделя гармонии и равновесия. Это идеальное время для планирования и установления новых целей. В профессиональной сфере возможны задержки, но некритические. В личной жизни в конце недели могут быть приятные сюрпризы.

Близнецы

Первая неделя нового года принесет вам прорыв в творческих идеях. Это идеальное время для самовыражения. В личной жизни возможно будут ссоры, но благодаря вашему умению находить компромиссы вы сможете быстро их решить. Будьте осторожны в финансовом плане и избегайте больших трат.

Рак

Новый год встретит вас с заманчивыми предложениями. Также звезды советуют обратить особое внимание на отношения с окружающими. Возможно, вам придется принять важное решение, связанное с ближайшими. В профессиональном плане все будет спокойно, возможны небольшие задержки на работе.

Лев

Вас ждет динамичное начало года. На работе возможны сложные задачи, которые доставят вам удовольствие и признание. Что касается личной жизни, то возможны неожиданные встречи, которые могут привести к длительным отношениям. Финансовая сфера обещает быть стабильной, но избегайте незапланированных трат

Дева

Для начала января идеальное время, чтобы заняться новыми проектами и установить цели в год. Если вы будете сосредоточены и упорны, то на работе вас может ожидать приятный бонус. В личной жизни возможны конфликты. Звезды советуют отнестись к ним терпеливо и быть открытыми в разговоре.

Весы

Ваш новый год начнется с особых изменений личной жизни. Обратите внимание на отношения с близкими, поскольку возможны события, которые приведут к укреплению связей. В профессиональном плане следует сохранять гибкость, потому что неожиданные задачи могут выбить вас из колеи. Звезды советуют позаботиться о себе и посвятить достаточно времени для отдыха.

Скорпион

Для вас первая неделя января будет благоприятной для создания новых проектов. Личная жизнь может быть напряженной и нуждаться в вашем внимании и терпении. Звезды советуют уделить время близким и отдохнуть.

Стрелец

Вы начнете новый год наполненными энтузиазмом и энергией. Звезды предсказывают, что вам откроются новые возможности для карьерного роста или личностного развития. В профессиональной отрасли, возможно, будут предложения, которые положительно повлияют на вашу жизнь. В личной жизни ожидаются новые знакомства. Звезды советуют уделить время отдыху после активного праздничного периода.

Козерог

Первая неделя января для вас обещает растущим в карьерных целях. В личной жизни возможны небольшие конфликты, звезды советуют проявить терпение и спокойствие. В финансах все будет стабильно, избегайте больших незапланированных трат. Также позаботьтесь о своем здоровье и уделите время отдыха.

Водолей

Первая неделя года для вас будет переполнена новыми идеями. Звезды советуют на этой неделе воплотить свои креативные проекты в жизнь и не забывать о деталях. В личной жизни проявляйте инициативу, это может привести к укреплению отношений. Будьте внимательны к своему бюджету и избегайте неожиданных трат.

Рыбы

В новом году вы будете испытывать потребность в эмоциональной гармонии. На этой неделе вам следует уделить время для себя. Звезды советуют заняться самопознанием и медитациями. В личной жизни возможны приятные сюрпризы. В профессиональной сфере возможны задачи, которые потребуют вашей креативности и внимания.