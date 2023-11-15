Початок геймерської епохи: легендарні ігри 90-х, які змінили ігрову індустрію

Mortal Kombat II (1993)

Випущена в 1993 році, ця аркадна гра в жанрі файтингу від Midway Games стала класикою. Друга частина франшизи швидко набула статусу культової завдяки кривавим поєдинкам, унікальним персонажам та динамічному геймплею. Гравці могли вибирати з різноманітних бійців з незвичайними прийомами та фаталіті.

Mortal Kombat II зробила значний внесок у популяризацію жанру файтинг і стала одним із ключових тайтлів в історії відеоігор.

Mortal Kombat II 1993 року (фото: Mortal Kombat Wiki)

Sonic the Hedgehog (1991)

Sonic the Hedgehog, випущений у 1991 році для ігрової консолі Sega Genesis, є культовою платформенною грою, створеною командою Sonic Team. Головним персонажем виступає Sonic, блакитний їжак з унікальною здатністю переміщатися із надзвуковою швидкістю. Гравці вступали у захоплюючу пригоду, борючись із ворогами та збираючи кільця.

Sonic the Hedgehog став символом Sega та грою, яка допомогла встановити Sonic як одного з найвідоміших персонажів у світі відеоігор.

Sonic the Hedgehog 1991 року (фото: RetroGames.cz)

Battle City Tank (1990)

Класична аркадна гра, випущена в 1990 для ігрових консолей і комп'ютерів. У цій грі гравець керує танком, захищаючи свою базу і борючись із ворожими машинами на полі бою. Мета - знищити всі ворожі танки та захистити свою базу.

Гра запропонувала простий, але захоплюючий геймплей, який став популярним серед любителів аркадних ігор.

Battle City 1990 Tank залишила свій слід в історії відеоігор завдяки своїй динаміці та можливості боротися з друзями у кооперативному режимі.

Battle City Tank 1990 року (фото: Steam)

Super Mario Bros (1985)

Випущена в 1985 для ігрової консолі Nintendo Entertainment System (NES), ця гра є одним з найбільш впливових і успішних витворів в історії відеоігор.

Розроблена Shigeru Miyamoto і командою Nintendo, вона стала символом жанру платформних пригод, де гравці керують сантехніком Маріо, метою якого є порятунок принцеси Піч і перемога над зловісним Боузером.

Супер Маріо Брос встановила стандарти для геймплею, дизайну рівнів та впровадження ключових елементів, таких як зірки та труби. Її величезний успіх сприяв зміцненню позицій Nintendo як важливого учасника у світі відеоігор та став першим кроком у формуванні культури ігор, яку ми знаємо сьогодні.

Super Mario Bros 1985 року (фото: Nintendo)

Doom (1993)

Гра, яка встановила стандарти для жанру шутерів від першої особи. Doom не лише запропонував захоплюючі рівні та жахливих монстрів, але й уперше представив ігровому світу редактор рівнів, надихнувши співтовариство на створення власного унікального контенту.

Цей легендарний шутер, розроблений id Software, виступив еталоном у своєму жанрі, пропонуючи гравцям унікальне поєднання інтенсивного екшену та темного, атмосферного світу, населеного демонічними тварюками.

"Doom" вразив ігрову спільноту передовими технологіями, включаючи тривимірну графіку і розрахований на багато користувачів режим через локальну мережу (LAN), зміцнивши свою репутацію як одну з найбільших відеоігор в історії.

Doom 1993 року (фото: Steam)

Age of Empires (1997)

Стратегічна гра в реальному часі, розроблена Ensemble Studios, виступила в ролі справжнього першопрохідника у світі відеоігор. Ця гра втілила концепцію управління цивілізацією від давнини до середньовіччя, ставши першою у своєму роді.

Поєднання стратегії, історії та різноманітності культур перетворили "Age of Empires" на культову гру, а її вплив на жанр стратегій у реальному часі залишається відчутним навіть через десятиліття.

Гравці можуть створювати свої імперії, боротися, досліджувати та взаємодіяти з різними цивілізаціями, насолоджуючись захоплюючим ігровим досвідом.

Age of Empires 1997 року (фото: PC Gamer)

Quake (1996)

Цей відомий шутер від першої особи, створений id Software, не лише став мільйонним бестселером, а й завоював славу у світі відеоігор завдяки кільком ключовим факторам.

Початкове впровадження тривимірної графіки зробило "Quake" революційною в області шутерів, відкривши нові горизонти для розрахованих на багато користувачів онлайн-ігор і став прабатьком сучасних мережевих битв.

Ця гра встановила стандарти у багатьох аспектах ігрової індустрії, залишаючись невід'ємною частиною розвитку відеоігор.

Quake 1996 року (фото: Xbox Wire)