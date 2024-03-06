"Почали підготовку до окупації". В Україні продають "совєтські" армійські костюми для дітей: фото

"Советські" армійські костюми для дітей

"Шукаю для Варюшки ідеї для карнавального костюма. Пішла подивитись, що продають в цій країні. Йшов 11 рік війни... В інтернеті продають костюм військової медсестри і "літчика" - пілот Люкс", - написала Литвинова.

До свого посту Литвинова прикріпила скріншоти із даною продукцією. На одному - костюм армійської медсестри і медбрата часів СРСР, де на ремінцях красується велика радянська зірка. На іншому скриншоті - форма пілота, скоріш за все із цивільної авіації. Втім вона, ймовірно, не належить до радянського періоду.

Карнавальні костюми для дітей (фото: Facebook/Леся Литвинова)

Додамо також, що пропозиції продажу таких костюмів розміщені на Prom.ua, Bigl.ua, Izi.ua. Ціни на них коливаються від 689 до 800 грн.

Пропозиція продажу дитячого костюма у вигляді форми армійської медсестри часів СРСР (скриншот)

Яка реакція українців

Українці бурхливо відреагували на пост Литвинової. Більшість дивується, що такі костюми ще хтось хоче купувати для своєї дитини. А також наголошують, що подібна "мода" на армійські костюми для дітей - це притаманно росіянам, а не українцям.

Що пишуть у коментарях:

ну а що, за це ж нічого не буде. Почали підготовку до окупації...

це все для кого? Для дітей ждунів? Немає слів

це совкові, мабуть, "бабушкі" шиють

якщо таке є в продажу, то хтось купує, поки війна триває

боже, яка крінжатина. Хтось дійсно одягає своїх дітей у таке?

Реакція українців пост Литвинової (скриншот)