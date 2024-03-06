"Почали підготовку до окупації". В Україні продають "совєтські" армійські костюми для дітей: фото

Українські магазини продають карнавальні костюми для дітей у вигляді форми радянської військової медсестри та медбрата. Ці вбрання доповнені символікою СРСР - червоною зіркою.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням публікацію військової ЗСУ та волонтерки Лесі Литвинової у Facebook.
"Шукаю для Варюшки ідеї для карнавального костюма. Пішла подивитись, що продають в цій країні. Йшов 11 рік війни... В інтернеті продають костюм військової медсестри і "літчика" - пілот Люкс", - написала Литвинова.
До свого посту Литвинова прикріпила скріншоти із даною продукцією. На одному - костюм армійської медсестри і медбрата часів СРСР, де на ремінцях красується велика радянська зірка. На іншому скриншоті - форма пілота, скоріш за все із цивільної авіації. Втім вона, ймовірно, не належить до радянського періоду.
Додамо також, що пропозиції продажу таких костюмів розміщені на Prom.ua, Bigl.ua, Izi.ua. Ціни на них коливаються від 689 до 800 грн.
Українці бурхливо відреагували на пост Литвинової. Більшість дивується, що такі костюми ще хтось хоче купувати для своєї дитини. А також наголошують, що подібна "мода" на армійські костюми для дітей - це притаманно росіянам, а не українцям.
Що пишуть у коментарях:
Раніше ми писали про те, що у мережі запустили діпфейк з українською блогеркою, яка начебто видає себе за росіянку і продає товари з РФ.