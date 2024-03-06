"Начали подготовку к оккупации". В Украине продают советские армейские костюмы для детей: фото

Украинские магазины продают карнавальные костюмы для детей в виде формы советской военной медсестры и медбрата. Эти наряды дополнены символикой СССР - красной звездой.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию военной ВСУ и волонтерки Леси Литвиновой в Facebook.
"Ищу для Варюшки идеи для карнавального костюма. Пошла посмотреть, что продают в этой стране. Шел 11 год войны... В интернете продают костюм военной медсестры и летчика - пилот Люкс", - написала Литвинова.
К своему посту Литвинова прикрепила скриншоты с данной продукцией. На одном - костюм армейской медсестры и медбрата времен СССР, где на ремешках красуется большая советская звезда. На другом скриншоте - форма пилота, скорее всего из гражданской авиации. Но она, вероятно, не относится к советскому периоду.
Добавим также, что предложения продажи таких костюмов размещены на Prom.ua, Bigl.ua, Izi.ua. Цены на них колеблются от 689 до 800 грн.
Украинцы бурно отреагировали на пост Литвиновой. Большинство удивляется, что такие костюмы еще кто хочет покупать для своего ребенка. А также подчеркивают, что подобная "мода" на армейские костюмы для детей - это характерно для россиян, а не украинцев.
Что пишут в комментариях:
Ранее мы писали о том, что в сети запустили дипфейк с украинской блогеркой, которая вроде бы как выдает себя за россиянку и продает товары с РФ.