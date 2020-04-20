Почаев закрывается на карантин: приезжих просят покинуть город

Карантин в Украине из-за коронавируса продлен до 24 апреля. При этом из-за резкого роста зараженных COVID-19 город Почаев Тернопольской области решили закрыть на въезд и выезд.

Запрет на въезд и выезд из города, в котором расположена Почаевская лавра, начнет действовать с 10:00 завтрашнего дня, 21 апреля. Об этом заявил первый зампредседателя Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич на своей странице в Facebook.

Скриншот с Facebook

По словам Онишкевича, за предыдущие сутки официально в Почаеве подтвердили 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом всего в Кременецком районе подтверждено уже 42 случая COVID-19.

Карантин в Почаеве (видео: facebook.com/Зоя Карпюк)

По данным местных СМИ, с 21 апреля в Почаев сможет заехать только спецтранспорт, от которого зависит обеспечение жизнедеятельности города. Но даже у такого транспорта должны быть специальные пропуска.

Поэтому всех, кто не дома, просят вернуться в город, а гостей наоборот покинуть Почаев до 10 часов утра.

Напомним, что Медики объяснили, почему карантин в Украине необходимо продлить. Дело в том, что в конце апреля ожидается всплеск заболеваемости коронавирусом. Это может произойти из-за того, что украинцы не соблюдали карантинных ограничений и пошли в церковь на Пасху.