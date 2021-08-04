Побратим ветерана АТО, который угрожал взорвать Кабмин, рассказал о Прохниче
В Киеве ветеран АТО угрожал взорвать гранату в здании Кабмина, но был задержан полицией. Теперь нападавшему Владимиру Прохничу, который сдался добровольно после переговоров, грозит до 15 лет лишения свободы. По словам побратима бывшего военного, он воевал на фронте на Донбассе более 2 лет, и дважды получал ранения.
Об этом 4 августа рассказал Александр Третьяков в эфире канала "Украина 24".
Так, одно из ранений было легкое, другое - тяжелое. Также у бывшего бойца батальона "Айдар" было 4 контузии.
Побратим военного отметил, что Прохнича знает только с хорошей стороны, как порядочного человека.
"После военных действий он вернулся к мирной жизни. Он работал на автосервисе. Затем, когда погиб его друг, с которым они делали это дело, он последнее время работал в такси. Я месяц назад у него был, я не видел причин, чтобы он до такого... начал кому-то угрожать. Для простых людей он не представляет никакой угрозы, по моему мнению... Он был инженером, ничего плохого об этом парне я сказать не могу", - высказался Третьяков.
Мужчина обратил внимание, что необходимо выяснить причину произошедшего, и что побудило его к подобным действиям.
"Надо выяснять по месту, что там произошло, почему так случилось, почему его довели до такого состояния. Возможно, проблемы у него были. Вы поймите, ребята, которые возвращаются с войны, они о своих проблемах даже друзьям в принципе не рассказывают и как-то решают их сами", - рассказал побратим бывшего воина.
Третьяков добавил, что знает о нескольких инициативах относительно реабилитационного центра.
"Дело в том, что каждый к этому по-своему относится. Я, например, не хожу ни за льготам, ни за помощью. И вообще как-то оно неправильно - когда ты приходишь и что-то просишь, еще и после того, как защищал страну", - высказал мнение побратим Прохнича.
Ветеран АТО в Киеве угрожал взорвать Кабмин (фото: РБК-Украина)
Напомним, ранее глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что бывший участник АТО, который угрожал взорвать гранату в Кабмине, совершил это преступление, потому что "такие сложились у него жизненные события".
Также глава МВД заявил, что угрожавшему взорвать Кабмин проведут психиатрическую экспертизу.