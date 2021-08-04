Побратим ветерана АТО, який погрожував підірвати Кабмін, розповів про Прохнича

У Києві ветеран АТО погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну , але був затриманий поліцією. Тепер нападнику Володимиру Прохничу, який здався добровільно після переговорів, загрожує до 15 років позбавлення волі. За словами побратима колишнього військового, він воював на фронті на Донбасі понад 2 роки, і двічі отримував поранення.

Так, одне з поранень було легке, друге - важке. Також у колишнього бійця батальйону "Айдар" було 4 контузії.

Побратим військового зазначив, що Прохнича знає тільки з хорошого боку, як порядну людину.

"Після військових дій він повернувся до мирного життя. Він працював в автосервісі. Потім, коли загинув його друг, з яким вони робили цю справу, він останнім часом працював у таксі. Я місяць тому у нього був, я не бачив причин, щоб він аж до такого… почав комусь погрожувати. Для простих людей він не представляє жодної загрози, на мою думку... Він був інженером, нічого поганого про цього хлопця я сказати не можу", - висловився Третьяков.

Чоловік звернув увагу, що необхідно з'ясувати причину події, і що спонукало його до подібних дій.

"Треба з'ясовувати за місцем, що там сталося, чому так сталося, чому його довели до такого стану. Можливо, проблеми у нього були. Ви зрозумійте, хлопці, які повертаються з війни, вони про свої проблеми навіть друзям в принципі не розповідають і якось вирішують їх самі", - розповів побратим колишнього воїна.

Третьяков додав, що знає про декілька ініціатив щодо реабілітаційного центру.

"Річ у тім, що кожен до цього по-своєму ставиться. Я, наприклад, не ходжу ані за пільгами, ані за допомогою. І взагалі якось воно неправильно - коли ти приходиш і щось просиш, ще й після того, як захищав країну", - висловив думку побратим Прохнича.

Ветеран АТО в Києві погрожував підірвати Кабмін (фото: РБК-Україна)