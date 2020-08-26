Как побороть быстро изжогу: уберите эти продукты из своего рациона

Изжога – это состояние дискомфорта в желудочно-кишечном тракте, которое вызвано неправильным питанием. Это явление испытывают многие люди хотя бы раз в жизни. Диетолог рассказала, какие продукты могут усугубить изжогу и вызвать проблемы с желудком.

Как объясняет диетолог Альбина Комиссарова, изжога не является самостоятельным заболеванием, а всего лишь симптомом проблем с желудком. Для того чтобы выяснить причину – нужно обратиться к гастроэнтерологу. Изжога возникает из-за того, что кислое содержание желудка забрасывается в пищевод и дает ощущение жжения за грудиной, кислый или горький вкус во рту. Об этом пишет издание Ivona.

Что может спровоцировать приступ изжоги:

Томаты

Кефир

Шоколад

Кофе

Мята

Лук

Газированные напитки

Цитрусы

Жирная и острая пища

Алкоголь

Кроме того, специалист отмечает, что могут быть индивидуальные особенности у каждого человека и нужно отмечать, какие продукты из рациона вызывают такую реакцию.

Людям с изжогой рекомендуется есть часто, но маленьким порциями. Последний прием пищи должен быть не менее, чем за 3 часа до сна. После приема пищи нужно воздержаться от того, чтобы сразу лечь и подождать полчаса.

Не рекомендуется запивать пищу водой, а также можно пожевать жвачку, но исключить пластинки с мятой.

Желательно бросить курить, так как табак провоцирует рефлюкс. Необходимо снизить лишний вес, если он имеется. И желательно избегать одежду, которая сдавливает на талии.

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