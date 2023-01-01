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Названо "побічні ефекти" різкої відмови від алкоголю: заява вчених

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Неділя 01 січня 2023 19:46
Названо "побічні ефекти" різкої відмови від алкоголю: заява вчених Чи можна різко відмовлятися від алкоголю (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Після новорічних свят багато хто вирішує відмовитися від спиртного, щоб поліпшити здоров’я. Але чи варто це робити різко без поступового зменшення об’ємів випитого?

Про це пише EatThis.

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Дослідники однозначно твердять, що відмова від спиртного - швидка чи поступова, однаково може принести користь вашому здоров'ю.

Алкоголь - це токсин, і головним "побічним ефектом" відмови може стати лише покращення вашого здоров'я.

Відмова від спиртного допоможе вашій печінці

За словами дієтолога, доктора Пауліни Лі, відмова від спиртного може допомогти вашій печінці зосередитися на здорових функціях детоксикації замість переробки алкоголю.

"Алкоголь можна вважати токсином, це означає, що печінка припиняє виконувати всі свої інші функції, доки алкоголь не очиститься, що може зайняти кілька годин залежно від на кількість порцій", - впевнена лікар.

Особливо це погано для жінок, адже у них печінка відволікає свою увагу на детоксикацію алкоголю замість естрогену. І це може стати причиною гормональних збоїв.

У кишечника буде перерва

Річ у тім, що алкоголь, особливо у великих кількостях, може пошкодити шлунково-кишковий тракт, сприяючи запаленню кишечника.

"Доведено, що алкоголь порушує кишковий дисбаланс, викликаючи дисбактеріоз кишечника, надмірний ріст бактерій і підвищену проникність кишечника, що може призвести до кишкових проблем, таких як гази, здуття живота та інші запалення", - заявляє доктор Лі.

Це може допомогти людям з хронічними захворюваннями

Лікарка пояснює, що якщо хтось уже має хронічний синдром або хворобу, наприклад синдром роздратованого кишечника (СРК) або захворювання печінки, цим людям може бути рекомендовано обмежити або припинити споживання алкоголю.

Все залежить від індивідуальної реакції на алкоголь.

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