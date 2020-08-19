Победительница "Голоса страны" стала невестой с начала XX века: невероятное видео

Победительница шоу "Голос страны" Оксана Муха сняла дебютный клип (кадр из видео)

Оксана Муха показала фантастическое видео на песню "Шуміла ліщина"

Ко Дню Независимости Украины победительница шоу "Голос страны" и заслуженная артистка Оксана Муха представила колоритный дебютный клип на народную песню "Шуміла ліщина". В этом видео певица перевоплотилась в украинскую невесту с начала прошлого века.

По сюжету ролика, Оксана Муха - невеста из прошлого, которая оказалась в нашем времени. Певицу одели в полтавский народный свадебный костюм конца XIX - начала XX века - из коллекции львовской галеристки и коллекционерки аутентичной украинской одежды Роксоляны Шимчук.

"На Оксане – очень ценный и уникальный наряд. Такой свадебный наряд был на состоятельных невест. Особенность костюмов Центральной Украины, в частности полтавских, - в их цветности. Муху для съемок мы одели в яркую рубашку, роскошную двухкрылую плахту ручной работы, давнюю парчовую запаску, кромку-пояс с вечками, венчик с бубончиками и позолоченный дукач в форме сердца с двумя птичками вверху, которые соприкасаются клювиками, что символизирует одну судьбу на двоих. Интересный факт: когда-то украинскую невесту одевали и заплетали до свадьбы 4-5 часов. Это был настоящий ритуал", - говорит Шимчук.

Оксана Муха признается, что в такой одежде почувствовала себя царевной.

"Это невероятные ощущения. Когда я надела этот свадебный наряд, наполнилась силой украинских традиций. Это трудно описать словами, но поняла, что хотела бы жить тогда, в те времена. Это очень мое!" - говорит артистка.

Цель Оксаны простая и величественная одновременно - чтобы украинская песня звучала и пелась в каждом украинском доме. А еще, чтобы через украинскую песню мир открывал себе Украину и украинскую нацию.

Оксана Муха сняла клип на песню "Шуміла ліщина"

Добавим, что в репертуаре Оксаны Мухи произведения разного формата: от старинных украинских народных песен и до современной авторской и экспериментальной музыки.

Оксана Муха - одна из самых колоритных певиц Украины

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