Победительница Голос.Дети покорила судей американского шоу: MONATIK в восторге!

13-летняя Данелия Тулешова, которая несколько лет назад одержала победу в вокальном шоу Голос.Дети на 1+1 в команде MONATIKa, в очередной раз отличилась на международной сцене.

Несколько дней назад сеть всколыхнуло видео, на котором девушка покорила сердца американцев, спев на одной из самых популярных площадок США - Americas Got Talent. На сцене она спела песню Faouzia "Tears of Gold" и получила заветные четыре "да" от судей.

После выступления девушке аплодировали стоя зрители в зале и судьи, которые сразу заметили ее талант. Менее чем за неделю видео выступления Данелии в сети YouTube собрало более 1 миллиона просмотров.

Данелия Тулешова на Americas Got Talent

Позже в студии утреннего шоу "Сніданок з 1+1" на прямой связи MONATIK поделился с ведущими впечатлениями от выступления своей экс-подопечной и признался, что после завершения шоу продолжает общаться с девушкой.

"Мы с Данелией на связи, но еще не успели обсудить ее выступление. Я горжусь ею. То, что я сделал на Голос.Дети - лишь капля в ее океане таланта. Еще тогда я знал, что своим талантом она будет завоевывать весь мир, и сейчас она это доказывает. Я вовсе не удивлен тому, что сейчас происходит - она сверхталантливый ребенок и вокалистка, которая развивается с каждым годом, а мы наблюдаем за ней всей семьей”, - отметил артист.

Данелия Тулешова и MONATIK (фото: пресс-служба 1+1)

Напомним, недавно ведущий Холостяк-10 рассекретил пикантный случай с интимом на шоу.

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