Переможниця Голос.Діти підкорила суддів американського шоу: MONATIK у захваті!

13-річна Данелія Тулешова, яка кілька років тому здобула перемогу у вокальному шоу Голос.Діти на 1+1 у команді MONATIKa, вкотре відзначилась на міжнародній сцені.

Кілька днів тому мережу сколихнуло відео, на якому дівчина підкорила серця американців, заспівавши на одному з найпопулярніших майданчиків США - Americas Got Talent. На сцені вона заспівала пісню Faouzia "Tears of Gold" та отримала омріяні чотири "так" від суддів.

Після виступу дівчині аплодували стоячи глядачі у залі та судді, які одразу помітили її талант. Менш ніж за тиждень відео виступу Данелії у мережі YouTube зібрало понад 1 мільйон переглядів.

Данелія Тулешова на Americas Got Talent

Пізніше у студії ранкового шоу "Сніданок з 1+1" на прямому зв’язку MONATIK поділився з ведучими враженнями від виступу своєї екс-підопічної та зізнався, що після завершення шоу продовжує спілкуватися з дівчиною.

"Ми з Данелією на зв’язку, але ще не встигли обговорити її виступ. Я пишаюся нею. Те, що я зробив на Голос.Діти - лише крапля в її океані таланту. Ще тоді я знав, що своїм талантом вона буде завойовувати увесь світ, і зараз вона це доводить. Я зовсім не здивований тому, що зараз відбувається - вона надталановита дитина та вокалістка, яка розвивається з кожним роком, а ми спостерігаємо за нею усією родиною”, - зазначив артист.

Данелія Тулешова і MONATIK (фото: прес-служба 1+1)

Нагадаємо, нещодавно ведучий Холостяк-10 розсекретив пікантний випадок з інтимом на шоу.

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