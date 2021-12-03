Победитель "Танцев со звездами" признался, что изменял жене с партнершей

Танцор признался, что едва не потерял свою Юлю из-за измены

По словам Макса, путь к танцам ему помогла проторить будущая жена Юлия. Она старше Макса на несколько лет, и тоже танцовщица. Вместе они уже девять лет. Сейчас все хорошо, но их союз едва не разрушила измена.

"Это было (измена. – Ред.) и это было с моей партнершей, с которой я тогда танцевал. Это было 4-5 лет назад. И да, это мой "бок". И серьезный. Я признаюсь", - шокировал Леонов.

Отношения "на стороне" продолжались в течение года, и все это время он дальше жил в гражданском браке с Юлей.

Леонов говорит, что, возможно, это был страх, определенная зависимость от партнерши, от работы. Все выяснилось, когда любовница обо всем написала жене Макса, да еще и прикрепила фото. Юля устроила скандал, но простила

Сейчас он об этом очень сожалеет. Любимой он сделал предложение, планирует свадьбу и мечтает о детях.

Макс - конфликтный и не скрывает этого

Танцовщик участвовал в качестве партнера звезды в четырех сезонах "Танцев". Его партнершами были Маша Ефросинина, Елена Кравец, Санта Димопулос и Евгения Власова.

"Конфликты были абсолютно со всеми, потому что шоу некомфортное абсолютно. И люди, которые не занимались никогда бальными танцами, для них это сложно", - делится Макс.

Фото: Макс Леонов и Евгения Власова (1+1)

С последней партнершей Евгенией Власовой отношения на паркете были очень эмоциональными, ведь он требователен в работе.

"Очень часто я могу придираться к мелочам, которые кажутся мелочами, и можно без этого", - добавил он.

Как Макс попал в "Танцы со звездами"

Попасть в шоу Максу удалось благодаря Дмитрию Дикусару, в студию которого и попал тогда еще ноу-нейм танцовщик из Запорожья.

Сперва Дикусар позвал его в Грузию, где он принял участие в аналогичном шоу.

В школе танцовщику досталось, а родители готовили ему другой путь

Заниматься танцами он начал в девятилетнем возрасте из-за девочки, которая ему понравилась. Она предложила ему стать партнером по бальным танцам.

Из-за увлечения хореографией ему доставалось в школе, ведь такое хобби до сих пор считается не совсем мужским. Пришлось даже отбиваться.

Родители тоже скептически относились к танцам, поэтому Максу пришлось идти учиться "настоящей профессии". По образованию он младший специалист-электромеханик. В жизни ему это конечно не пригодилось.