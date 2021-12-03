Переможець "Танців з зірками" зізнався, що зраджував дружині з партнеркою

Макс Леонов, переможець минулого сезону "Танців з зірками" в парі з Сантою Дімопулос, та партнер Євгенії Власової у нинішньому сезоні, як з’ясувалося, зраджував своїй дружині з партнеркою.
Про це він вперше розповів в програмі "Зірковий шлях".
За словами Макса, шлях до танців йому допомогла проторувати майбутня дружина Юлія. Вона старша за Макса на кілька років, і теж танцівниця. Разом вони вже дев’ять років. Зараз все добре, але їхній союз ледь не зруйнувала зрада.
"Це було (зрада. – Ред.) і це було з моєю партнеркою, з якою я тоді танцював. Це було 4-5 років тому. І так, це мій "бік". І серйозний. Я зізнаюся", - шокував Леонов.
Стосунки "на стороні" тривали протягом року, і увесь цей час він далі жив у цивільному шлюбі з Юлею.
Леонов каже, що, можливо, це був страх, певна залежність від партнерки, від роботи. Все з’ясувалося, коли коханка про все написала дружині Макса, та ще й докріпила фото. Юля влаштувала скандал, але пробачила
Зараз він про це дуже шкодує. Коханій він освідчився, планує весілля і мріє про дітей.
Танцівник брав участь у якості партнера зірки у чотирьох сезонах "Танців". Його партнерками були Маша Єфросиніна, Олена Кравець, Санта Дімопулос та Євгенія Власова.
"Конфлікти були абсолютно з усіма, тому що шоу некомфортне абсолютно. І люди, які не займалися ніколи бальними танцями, для них це складно", - ділиться Макс.
Фото: Макс Леонов та Євгенія Власова (1+1)
З останньою партнеркою Євгенією Власовою стосунки на паркеті були дуже емоційними, адже він вимогливий в роботі.
"Дуже часто я можу придиратися до дрібниць, які здаються дрібницями, і можна без цього", - додав він.
Потрапити в шоу Максові вдалося завдяки Дмитру Дікусару, до студії якого й потрапив тоді ще ноу-нейм танцівник із Запоріжжя.
Спершу Дікусар покликав його до Грузії, де він взяв участь в аналогічному шоу.
Займатися танцями він почав у дев’ятирічному віці через дівчинку, яка йому сподобалася. Вона запропонувала йому стати партнером з бальних танців.
Через захоплення хореографією йому діставалося в школі, адже таке хобі і досі вважається не зовсім чоловічим. Довелося навіть відбиватися.
Батьки теж скептично ставилися до танців, тому Максу довелося йти вчитися "справжній професії". За освітою він молодший спеціаліст-електромеханік. В житті йому це звісно не згодилося.
Нагадаємо, що цьогорічного сезону проект "Танці з зірками" виграли актор Артур Логай та його партнерка Анна Кареліна.