Переможець "Танців з зірками" зізнався, що зраджував дружині з партнеркою

Танцівник зізнався, що ледь не втратив свою Юлю через зраду

За словами Макса, шлях до танців йому допомогла проторувати майбутня дружина Юлія. Вона старша за Макса на кілька років, і теж танцівниця. Разом вони вже дев’ять років. Зараз все добре, але їхній союз ледь не зруйнувала зрада.

"Це було (зрада. – Ред.) і це було з моєю партнеркою, з якою я тоді танцював. Це було 4-5 років тому. І так, це мій "бік". І серйозний. Я зізнаюся", - шокував Леонов.

Стосунки "на стороні" тривали протягом року, і увесь цей час він далі жив у цивільному шлюбі з Юлею.

Леонов каже, що, можливо, це був страх, певна залежність від партнерки, від роботи. Все з’ясувалося, коли коханка про все написала дружині Макса, та ще й докріпила фото. Юля влаштувала скандал, але пробачила

Зараз він про це дуже шкодує. Коханій він освідчився, планує весілля і мріє про дітей.

Макс - конфліктний і не приховує цього

Танцівник брав участь у якості партнера зірки у чотирьох сезонах "Танців". Його партнерками були Маша Єфросиніна, Олена Кравець, Санта Дімопулос та Євгенія Власова.

"Конфлікти були абсолютно з усіма, тому що шоу некомфортне абсолютно. І люди, які не займалися ніколи бальними танцями, для них це складно", - ділиться Макс.

Фото: Макс Леонов та Євгенія Власова (1+1)

З останньою партнеркою Євгенією Власовою стосунки на паркеті були дуже емоційними, адже він вимогливий в роботі.

"Дуже часто я можу придиратися до дрібниць, які здаються дрібницями, і можна без цього", - додав він.

Як Макс потрапив до "Танців з зірками"

Потрапити в шоу Максові вдалося завдяки Дмитру Дікусару, до студії якого й потрапив тоді ще ноу-нейм танцівник із Запоріжжя.

Спершу Дікусар покликав його до Грузії, де він взяв участь в аналогічному шоу.

У школі танцівнику дісталося, а батьки готували йому інший шлях

Займатися танцями він почав у дев’ятирічному віці через дівчинку, яка йому сподобалася. Вона запропонувала йому стати партнером з бальних танців.

Через захоплення хореографією йому діставалося в школі, адже таке хобі і досі вважається не зовсім чоловічим. Довелося навіть відбиватися.

Батьки теж скептично ставилися до танців, тому Максу довелося йти вчитися "справжній професії". За освітою він молодший спеціаліст-електромеханік. В житті йому це звісно не згодилося.