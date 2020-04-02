Tabakov спел про простые жизненные истины

На днях победитель шоу "Голос країни" Павел Табаков презентовал свою новую песню под названием "Все для нас".

Этот трек - это история про простые житейские истины - об умении и необходимости ценить каждую минуту, проведенную с любимыми и дорогими нам людьми.

Под новую песню Tabakov хочется помечтать, закрыть глаза и мысленно вернуться в те радостные минуты, когда кажется, что весь мир - лишь для двоих.

"Эта песня напоминает нам про очень простые вещи - давайте ценить тех, кто рядом, кого чувствуем, с кем можем быть собой. Тех, благодаря кому у нас вырастают крылья и мы летим! Сейчас, когда из-за карантина у нас появилось время задуматься, думаю, все поймут одно: для счастья, для гармонии много не надо", - говорит Tabakov.

Tabakov выпустил песню "Все для нас"

Добавим, что "Все для нас" - это уже третий сингл с будущего альбома Павла, релиз которого запланирован в этом году.

Напомним, недавно Джамала впервые выступила в прямом эфире с концертом.