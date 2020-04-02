Tabakov заспівав про прості життєві істини

Днями переможець шоу "Голос країни" Павло Табаков презентував свою нову пісню під назвою "Все для нас".

Цей трек - це історія про прості життєві істини - про вміння та потребу цінувати кожну хвилину, проведену із коханими й дорогими нам людьми.

Під нову пісню Tabakov хочеться помріяти, заплющити очі - і подумки повернутися у ті радісні хвилини, у які здається, що весь світ - лише для двох.

"Ця пісня нагадує нам про дуже прості речі - цінуймо тих, хто поруч, кого відчуваємо, з ким можемо бути собою. Тих, завдяки кому у нас виростають крила - і ми летимо! Зараз, коли через карантин у нас з’явився час замислитися, думаю, всі зрозуміють одне: для щастя, для гармонії багато не треба", - каже Tabakov.

Tabakov випустив пісню "Все для нас"

Додамо, що "Все для нас" - це вже третій сингл із майбутнього альбому Павла, реліз якого заплановано цього року.

Нагадаємо, нещодавно Джамала вперше виступила у прямому ефірі з концертом.