Tabakov спел про простые жизненные истины

Павел Табаков (фото: пресс-служба певца)

Триумфатор "Голосу країни" Павел Табаков выпустил новую песню "Все для нас"

На днях победитель шоу "Голос країни" Павел Табаков презентовал свою новую песню под названием "Все для нас".

Этот трек - это история про простые житейские истины - об умении и необходимости ценить каждую минуту, проведенную с любимыми и дорогими нам людьми.

Под новую песню Tabakov хочется помечтать, закрыть глаза и мысленно вернуться в те радостные минуты, когда кажется, что весь мир - лишь для двоих.

"Эта песня напоминает нам про очень простые вещи - давайте ценить тех, кто рядом, кого чувствуем, с кем можем быть собой. Тех, благодаря кому у нас вырастают крылья и мы летим! Сейчас, когда из-за карантина у нас появилось время задуматься, думаю, все поймут одно: для счастья, для гармонии много не надо", - говорит Tabakov.

Tabakov выпустил песню "Все для нас"

Добавим, что "Все для нас" - это уже третий сингл с будущего альбома Павла, релиз которого запланирован в этом году.

Напомним, недавно Джамала впервые выступила в прямом эфире с концертом.