Tabakov заспівав про прості життєві істини

Павло Табаков (фото: прес-служба співака)

Тріумфатор "Голосу країни" Павло Табаков випустив нову пісню "Все для нас"

Днями переможець шоу "Голос країни" Павло Табаков презентував свою нову пісню під назвою "Все для нас".

Цей трек - це історія про прості життєві істини - про вміння та потребу цінувати кожну хвилину, проведену із коханими й дорогими нам людьми.

Під нову пісню Tabakov хочеться помріяти, заплющити очі - і подумки повернутися у ті радісні хвилини, у які здається, що весь світ - лише для двох.

"Ця пісня нагадує нам про дуже прості речі - цінуймо тих, хто поруч, кого відчуваємо, з ким можемо бути собою. Тих, завдяки кому у нас виростають крила - і ми летимо! Зараз, коли через карантин у нас з’явився час замислитися, думаю, всі зрозуміють одне: для щастя, для гармонії багато не треба", - каже Tabakov.

Tabakov випустив пісню "Все для нас"

Додамо, що "Все для нас" - це вже третій сингл із майбутнього альбому Павла, реліз якого заплановано цього року.

Нагадаємо, нещодавно Джамала вперше виступила у прямому ефірі з концертом.