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Как победить новогоднее похмелье: доктор назвал главный способ

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Понедельник 03 января 2022 11:09
Как победить новогоднее похмелье: доктор назвал главный способ Как избавиться от похмелья (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Всем знакомо это чувство на утро после бурной ночи, когда болит голова, чувствуется жажда и вообще подавленное состояние. Похмелье - это очень неприятно, но есть способы его победить.

О них рассказал врач-невролог Евгений Скрыпник.

Употребление спиртного вызывает на утро интоксикацию организма и в результате это вызывает накопления в организме ацетальдегида.

Главные советы по борьбе с похмельем

  • Если тошнота – то принять (метоклопрамид, церукал, домрид и т.п.);
  • Если болит голова - то обезболивающее (ибупрофен, парацетамол, ацетилсалициловая кислота и т.п.);
  • Употребление пищи, легкий суп, кашу и т.п.;
  • Никакого пива, не другого алкоголя!

И самое главное правило - много пить воды, алкоголь действует, как мочегонные, вызывает обезвоживание. Потому только вода! 2-4 литра в сутки! Чем больше, тем лучше!

Рассолы и другие напитки не подтвердили такой факт, как помощь при похмелье, поэтому пейте только воду. В частности, рассолы содержат много соли, а соль задерживает воду, а нам нужно наоборот, чтобы вода выводила токсины из организма!
Если есть возможность – это поспать и прогуляться на свежем воздухе!

Обычно похмелье длится не больше суток.

Также помните, что сорбенты (активированный уголь, медихронал и другие) не помогают с похмельем, так как не имеют доказанной эффективности.

"Чтобы не было похмелья – нужно пить алкоголь в умеренных дозах, или лучше вообще не пить!" - посоветовал доктор.

Как мы ранее писали, врач назвал препараты, которые могут вызвать головные боли.

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