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Як перемогти новорічне похмілля: доктор назвав головний спосіб

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Понеділок 03 січня 2022 11:09
Як перемогти новорічне похмілля: доктор назвав головний спосіб Як позбутися від похмілля (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Всім знайоме це почуття на ранок після бурхливої ночі, коли болить голова, відчувається спрага і взагалі пригнічений стан. Похмілля-це дуже неприємно, але є способи його перемогти.

Про них розповів лікар-невролог Євген Скрипник.

Вживання спиртного викликає на ранок інтоксикацію організму і в результаті це викликає накопичення в організмі ацетальдегіду.

Головні поради по боротьбі з похміллям

  • Якщо нудота-то прийняти (Метоклопрамід, церукал, домрид і т. п.);
  • Якщо болить голова-то знеболююче (Ібупрофен, парацетамол, ацетилсаліцилова кислота і т. п.);
  • Вживання їжі, легкий суп, кашу і т. п.;
  • Ніякого пива, не іншого алкоголю!

І найголовніше правило - багато пити води, алкоголь діє, як сечогінні, викликає зневоднення. Тому тільки вода! 2-4 літри на добу! Чим більше, тим краще!

Розсоли та інші напої не підтвердили такий факт, як допомога при похміллі, тому пийте тільки воду. Зокрема, розсоли містять багато солі, а сіль затримує воду, а нам потрібно навпаки, щоб вода виводила токсини з організму!
Якщо є можливість-це поспати і прогулятися на свіжому повітрі!

Зазвичай похмілля триває не більше доби.

Також пам'ятайте, що сорбенти (активоване вугілля, медіхронал і інші) не допомагають з похміллям, так як не мають доведеної ефективності.

"Щоб не було похмілля – потрібно пити алкоголь в помірних дозах, або краще взагалі не пити!"- порадив лікар.

Як ми раніше писали, лікар назвав препарати, які можуть викликати головні болі.

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