Победил даже онкологию: в Днепре от COVID-19 скончался ветеран АТО

В Днепре от коронавируса умер ветеран АТО (коллаж: РБК-Украина)

Ветеран АТО, победивший онкологию, не смог вылечиться от коронавируса

В субботу, 7 ноября, из-за осложнений от инфекции COVID-19 скончался 48-летний ветеран АТО Тарас Береза. Сослуживцы, близкие и друзья скорбят в сети. Информацию о скоропостижной смерти украинского защитника опубликовали в социальной сети Facebook.

"Не помню уже, когда, может в 15-м, война свела с очень хорошим, крепким духом, и просто веселым человеком. Потом часто звонили друг другу, узнал, что внешняя беззаботность прячет под собой еще и мощную внутреннюю борьбу с тяжелой болезнью. Но после очередного курса помню как он радовался новому 3D-принтеру, и новой возможности еще кому-то быть полезным, для своих собратьев, впоследствии и медикам... И до последнего бесконечные шутки, мемы, юмор... Покойся с миром, Друг", - написал Андрей Высочин в своем Facebook.

Ветеран АТО Тарас Береза (фото: facebook.com/mobremont)

"Пушистых тебе облаков. Жаль, что уходят лучшие, сильные и мужественные с большим сердцем люди. Побороть тяжелую болезнь и умереть от COVID-19. Это несправедливо! К сожалению", - написала Наталия Кучер.

Также девушка добавила, что друзья погибшего просят всех носить маски, так как коронавирус не выбирает кого убить.

Скриншот (facebook.com/Наталія Кучер)

Стоит напомнить, что ранее под Херсоном ветеран АТО покончил с собой в День защитника Украины. Перед трагедией 44-летни мужчина разослал СМС-сообщения друзьям и близким.

Ранее сообщалось, что в Киеве 49-летний ветеран АТО Николай Микитенко с позывным Ворон совершил акт самосожжения. В больницу бывший военный попал в тяжелейшем состоянии - на его теле было почти 100% ожогов.