Переміг навіть онкологію: у Дніпрі від COVID-19 помер ветеран АТО

У Дніпрі від коронавірусу помер ветеран АТО (колаж: РБК-Україна)

Ветеран АТО, який переміг онкологію, не зміг вилікуватися від коронавірусу

У суботу, 7 листопада, через ускладнення від інфекції COVID-19 помер 48-річний ветеран АТО Тарас Береза. Товариші, близькі та друзі сумують у мережі. Інформацію про раптову смерть українського захисника опублікували в соціальній мережі Facebook.

"Не згадаю вже, колись, може в 15-му, війна звела з дуже доброю, міцною духом, і просто веселою людиною. Потім часто дзвонили один одному, взнав, що зовнішня безтурботність ховає під собою ще й потужну внутрішню боротьбу з важкою хворобою. Але після чергового курсу пам'ятаю як він радів новому 3D-принтеру, і новій змозі ще комусь бути корисним, для своїх побратимів, згодом і медикам.. І до останнього безкінечні жарти, меми, гумор... Спочивай з миром, Друже", - написав Андрій Височин у своєму Facebook.

Ветеран АТО Тарас Береза (фото: facebook.com/mobremont)

"Пухнастих тобі хмаринок. Шкода, що йдуть кращі, сильні та мужні з великим серцем люди. Побороти важку хворобу і померти від COVID-19. Це несправедливо! На жаль", - написала Наталія Кучер.

Також дівчина додала, що друзі загиблого просять усіх носити маски, оскільки коронавірус не обирає когось вбити.

Скріншот (facebook.com/Наталія Кучер)

Варто нагадати, що під Херсоном ветеран АТО наклав на себе руки в День захисника України. Перед трагедією 44-летни чоловік розіслав СМС-повідомлення друзям і близьким.

Раніше повідомлялося, що у Києві 49-річний ветеран АТО Микола Микитенко з позивним Ворон вчинив акт самоспалення. У лікарню колишній військовий потрапив у важкому стані - на його тілі було майже 100% опіків.