Известный ветеран АТО: названо имя мужчины, который поджег себя в центре Киева

Николай Микитенко (фото: facebook.com/vidsich)

В Киеве мужчина совершил акт самосожжения

В Киеве в ночь с 10 на 11 октября 49-летний мужчина совершил акт самосожжения. Это случилось на Крещатике в 3:30. Теперь стало известно, что это был известный ветеран АТО Николай Микитенко с позывным Ворон.

По словам друзей военного, информация о том, что он пытался покончить с собой из-за несчастной любви не соответствует действительности. Об этом сообщают "Факты".

У Николая есть жена и дочь, которой он очень гордится, потому что она является командиром-воспитателем Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, а также бывшим командиром взвода 25-го батальона территориальной обороны "Киевская Русь".

Перед самосожжением Николай Микитенко написал на своей странице в Facebook о том, как будет гореть.

"Думаю, как буду гореть?! Как Василий Стус?! Хватит сил доказать, что Украина, понад усе!!!... Достало!!! Выйдите все, побратимы, как 24 числа, возьмите оружие в руки, и защитите нашу, родную Украину!!!" – написал ветеран АТО.

Скриншот с Facebook

Николай в 2014 году принимал участие в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Нацгвардии имени Кульчицкого. Он получил ранение, но несмотря на инвалидность вернулся на фронт.

Волонтер Наталья Воронкова лично была знакома с Николаем и говорит о том, что он был очень жизнерадостным человеком и настоящим патриотом Украины.

(фото: facebook.com/vidsich)

При этом недавно у него умерла мама, и он очень переживал из-за этого. Кроме того, его сильно расстраивало то, что, по его словам, с каждым днем у властей отношение к ветеранам АТО становится только хуже.

Последний пост на своей странице Ворон опубликовал за пять минут до самосожжения.

Скриншот из соцсетей

Наталья также рассказала, что Николай находится в больнице без сознания. При этом у него 98% ожогов тела, и врачи говорят, что шансы выжить очень малы. Раны сильно глубокие и он жив, только потому что имеет сильное сердце.

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