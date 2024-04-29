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Побачити це - везіння: полярники показали дивовижне видовище китів (відео)

Понеділок 29 квітня 2024 13:45
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Побачити це - везіння: полярники показали дивовижне видовище китів (відео) Українські полярники показали стрибки китів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Полярники показали одне з дивовижних видовищ в Антарктиці - стрибання китів. Роблять вони це нерідко, але побачити таке дійство - справжнє везіння.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру.

Які види стрибають

На відео з води виринає молодий представник горбанів. Саме цей вид вважається найбільш стрибучим серед свого підряду вусатих китів.

Стрибок є одним з типів поведінки горбанів на поверхні води, яких загалом виділяють майже два десятки.

Кит може вистрибнути повністю, коли над поверхнею з'являється більше половини тіла тварини або частково.

Також під час стрибків бувають різні типи обертів - за годинниковою стрілкою, проти неї або взагалі без повороту, коли кит падає на спину чи бік.

Чому кити стрибають

Науковці мають кілька припущень:

  • саме так кити можуть намагатися позбутися паразитів, які масово живуть на їхній шкірі, зменшити подразнення від них й "почухатися" об воду
  • інший варіант - так вони комунікують між собою. Звук стрибка чутно досить далеко, тож його можуть використовувати як сигнал

Полярники зазначили, що це лише гіпотези, тому що усі досі дуже мало знають про цих великих тварин планети, сильно винищених людиною під час китобійного промислу.

Раніше ми показували захоплюючі кадри заходу сонця на Атлантичному морі.

Також полярники показували рідкісного кита, якого ще не дослідили у світі.

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