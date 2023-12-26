UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Плюшки" чи бонуси? Як роботодавці мотивують українських айтівців залишатися в компанії

Робота може подобатися з різних причин (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

IT-сфера в Україні пропонує стабільний заробіток і різноманітні "плюшки" від компаній. При цьому мотивують співробітників до самовдосконалення та плідної роботи впродовж тривалого часу по-різному.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на дослідження DOU розповідає, чи довго українські IT-спеціалісти працюють в одній компанії і як роботодавці мотивують їх залишатися.

Як часто айтівці змінюють компанії

Українські IT-фахівці люблять змінювати компанії. Ті, хто довго працює на одному місці, - рідкість.

Згідно з результатами опитування провідного IT-порталу, лише чверть айтівців працювали в одній компанії впродовж всієї кар'єри.

В середньому місце роботи українці у цій сфері змінюють раз на два-три роки, причому менш досвідчені фахівці роблять це частіше. Найбільш "стабільними" можна вважати експертів - фахівців рівня Lead+.

 

Новачки змінюють місце роботи найчастіше (інфографіка: dou.ua)

При цьому найчастіше нове місце шукають айтівці, які працюють у стартапах і компаніях невеликого чи середнього розміру. Тоді як фахівці з великих компаній прощаються з роботодавцями рідше.

Чим українські IT-компанії мотивують співробітників

Більшість серйозних IT-компаній мають так звані "плюшки" й бонуси, що заохочують українців до подальшої співпраці.

Серед найбільш поширених засобів мотивації варто згадати такі:

  • рівень компенсації - зарплати й бонуси (часто залежать від продуктивності)
  • зручний для всіх робочий графік
  • часткова (або повна) компенсація медичних послуг, занять спортом, освітніх курсів і т.ін.
  • психологічна підтримка, юридична підтримка
  • спеціалізовані курси, тренінги та майстер-класи для молодих спеціалістів
  • спеціалізоване навчання для "старших" фахівців
  • безкоштовне навчання (підвищення рівня знань) іноземних мов
  • менторство (підтримка старших колег)
  • участь у різноманітних внутрішніх і зовнішніх івентах
  • подарунки на свята (подарункові бокси з брендованою продукцією і т.ін.)
  • "горизонтальний" та "вертикальний" розвиток (коли з однієї посади можна перейти на іншу в межах компанії)
  • компенсація відвідування ІТ-івентів та сертифікацій
  • комфортне робоче місце з усім необхідним або можливість ремоуту (віддаленої роботи)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки треба вчитися, щоб перейти в ІТ, а також які професії бувають і де знайти найкращі курси.

Ознайомтесь також із кращими фільмами про IT-індустрію, заснованими на реальних історіях.

Читайте РБК-Україна в Google News
ITкомп'ютериIT-компанияработа в Украине