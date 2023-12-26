"Плюшки" чи бонуси? Як роботодавці мотивують українських айтівців залишатися в компанії

Як часто айтівці змінюють компанії

Українські IT-фахівці люблять змінювати компанії. Ті, хто довго працює на одному місці, - рідкість.

Згідно з результатами опитування провідного IT-порталу, лише чверть айтівців працювали в одній компанії впродовж всієї кар'єри.

В середньому місце роботи українці у цій сфері змінюють раз на два-три роки, причому менш досвідчені фахівці роблять це частіше. Найбільш "стабільними" можна вважати експертів - фахівців рівня Lead+.

Новачки змінюють місце роботи найчастіше (інфографіка: dou.ua)

При цьому найчастіше нове місце шукають айтівці, які працюють у стартапах і компаніях невеликого чи середнього розміру. Тоді як фахівці з великих компаній прощаються з роботодавцями рідше.

Чим українські IT-компанії мотивують співробітників

Більшість серйозних IT-компаній мають так звані "плюшки" й бонуси, що заохочують українців до подальшої співпраці.

Серед найбільш поширених засобів мотивації варто згадати такі: