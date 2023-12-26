"Плюшки" чи бонуси? Як роботодавці мотивують українських айтівців залишатися в компанії

IT-сфера в Україні пропонує стабільний заробіток і різноманітні "плюшки" від компаній. При цьому мотивують співробітників до самовдосконалення та плідної роботи впродовж тривалого часу по-різному.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на дослідження DOU розповідає, чи довго українські IT-спеціалісти працюють в одній компанії і як роботодавці мотивують їх залишатися.
Українські IT-фахівці люблять змінювати компанії. Ті, хто довго працює на одному місці, - рідкість.
Згідно з результатами опитування провідного IT-порталу, лише чверть айтівців працювали в одній компанії впродовж всієї кар'єри.
В середньому місце роботи українці у цій сфері змінюють раз на два-три роки, причому менш досвідчені фахівці роблять це частіше. Найбільш "стабільними" можна вважати експертів - фахівців рівня Lead+.
Новачки змінюють місце роботи найчастіше (інфографіка: dou.ua)
При цьому найчастіше нове місце шукають айтівці, які працюють у стартапах і компаніях невеликого чи середнього розміру. Тоді як фахівці з великих компаній прощаються з роботодавцями рідше.
Більшість серйозних IT-компаній мають так звані "плюшки" й бонуси, що заохочують українців до подальшої співпраці.
Серед найбільш поширених засобів мотивації варто згадати такі:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки треба вчитися, щоб перейти в ІТ, а також які професії бувають і де знайти найкращі курси.
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