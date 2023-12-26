"Плюшки" или бонусы? Как работодатели мотивируют украинских айтишников оставаться в компании

IT-сфера в Украине предлагает стабильный заработок и разнообразные "плюшки" от компаний. При этом мотивируют сотрудников к самосовершенствованию и плодотворной работе на протяжении длительного времени по-разному.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование DOU рассказывает, долго ли украинские IT-специалисты работают в одной компании и как работодатели мотивируют их оставаться.
Украинские IT-специалисты любят менять компании. Те, кто долго работает на одном месте, - редкость.
Согласно результатам опроса ведущего IT-портала, только четверть айтишников работали в одной компании на протяжении всей карьеры.
В среднем место работы украинцы в этой сфере сменяют раз в два-три года, причем менее опытные специалисты делают это чаще. Наиболее "стабильными" можно считать экспертов IT специалистов уровня Lead+.
Новички меняют место работы чаще всего (инфографика: dou.ua)
При этом чаще всего новое место ищут айтишники, работающие в стартапах и компаниях небольшого или среднего размера. В то время как специалисты из крупных компаний прощаются с работодателями реже.
У большинства серьезных IT-компаний есть так называемые "плюшки" и бонусы, которые привлекают украинцев к дальнейшему сотрудничеству.
Среди наиболее распространенных средств мотивации следует упомянуть следующие:
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