Плюнул женщине в лицо и скрылся: ничтожный поступок Витальки на киевской АЗС взбудоражил сеть
В Киеве мужчина зашел на АЗС, и женщина-кассир попросила его надеть маску. Сначала он начал возмущаться, а потом плюнул ей в лицо и быстро убежал.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Неприятный инцидент произошел на АЗС ANP, которое находится по адресу Харьковское шоссе, 68.
Стало известно, что мужчину зовут Виталька Александрович Бяльский, он 1975 года рождения. Родом он из Кривого Рога.
Виталий Бяльский (фото: facebook.com/KyivOperativ)
"Кто знает - может это у него такая манера общения и дома он так же себя ведет с родными..." - говорится в сообщении.
Зовсім кукуха не варить На АЗС ANP, що на Харківському шосе, 68, заїхав чолов‘яга на #Mazda (#AE2089CI). Коли...Posted by Київ Оперативний on Thursday, April 8, 2021
Сегодня, 8 апреля, патрульные разыскали этого гражданина. Инспекторы вынесли на мужчину постановление по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП.
Его доставили в Дарницкое управления полиции для выяснения обстоятельств произошедшего на АЗС и предоставления правовой квалификации его действий.
Пользователей сети возмущены таким поступком мужчины.
- Мы его назовём существо, просто его мать родила не мужика, а Марусю, плюнуть девушке в лицо, он родился в юбке, хотелось бы ему харю начистить;
- Страшно, что такие люди за рулем ездят;
- У больных людей весеннее обострение;
- Уже есть видео где он извиняется?
- Вот урод. Таких нужно ловить и бить. Конченый бык. А потом удивляемся, чего дети упоротые, то побьют кого-то, то памятник изуродуют;
- На лице все написано. А извиниться надо;
- Поступок "мужчины", фу! Позорище!
- Найти, заставить принести извинения, за его счет провести всевозможные анализы, чтобы понять насколько заразный пес и от этого пусть оплачивает больничный, компенсацию за лечение и т.д.
- А ведь мог плюнуть короной или тубиком.
Напомним, неадекват на велосипеде избил супругов из-за парковки.
Ранее в больнице Бердичева судья избила семейного врача до сотрясения мозга.