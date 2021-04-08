Плюнул женщине в лицо и скрылся: ничтожный поступок Витальки на киевской АЗС взбудоражил сеть

В Киеве мужчина зашел на АЗС, и женщина-кассир попросила его надеть маску. Сначала он начал возмущаться, а потом плюнул ей в лицо и быстро убежал.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook .

Неприятный инцидент произошел на АЗС ANP, которое находится по адресу Харьковское шоссе, 68.

Стало известно, что мужчину зовут Виталька Александрович Бяльский, он 1975 года рождения. Родом он из Кривого Рога.

Виталий Бяльский (фото: facebook.com/KyivOperativ)

"Кто знает - может это у него такая манера общения и дома он так же себя ведет с родными..." - говорится в сообщении.

Зовсім кукуха не варить На АЗС ANP, що на Харківському шосе, 68, заїхав чолов‘яга на #Mazda (#AE2089CI). Коли... Posted by Київ Оперативний on Thursday, April 8, 2021

Сегодня, 8 апреля, патрульные разыскали этого гражданина. Инспекторы вынесли на мужчину постановление по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП.

Его доставили в Дарницкое управления полиции для выяснения обстоятельств произошедшего на АЗС и предоставления правовой квалификации его действий.

Пользователей сети возмущены таким поступком мужчины.