Плюнув жінці в обличчя і зник: нікчемний вчинок Вітальки на київській АЗС розбурхав мережу
У Києві чоловік зайшов на АЗС, і жінка-касир попросила його надіти маску. Спочатку він почав обурюватися, а потім плюнув їй в обличчя і швидко втік.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Неприємний інцидент стався на АЗС ANP, яке знаходиться за адресою Харківське шосе, 68.
Стало відомо, що чоловіка звати Віталька Олександрович Бяльський, він 1975 року народження. Родом він з Кривого Рогу.
Віталій Бяльський (фото: facebook.com/KyivOperativ)
"Хто знає - може це в нього така манера спілкування і вдома він так само поводиться з рідними..." - йдеться в повідомленні.
Зовсім кукуха не варити На АЗС ANP, що на Харківському шосе, 68, заїхав чолов'яга на #Mazda (#AE2089CI). Коли...Posted by Київ Оперативний on Thursday, April 8, 2021
Сьогодні, 8 квітня, патрульні розшукали цього громадянина. Інспектори винесли на чоловіка постанову по ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КпАП.
Його доставили в Дарницьке управління поліції для з'ясування обставин події на АЗС і надання правової кваліфікації його дій.
Користувачів мережі обурені таким вчинком чоловіка.
- Ми його назвемо істота, просто його мати народила не мужика, а Марусю, плюнути дівчині в обличчя, він народився в спідниці, хотілося б йому харю начистити;
- Страшно, що такі люди за кермом їздять;
- У хворих людей весняне загострення;
- Вже є відео де він вибачається?
- От урод. Таких треба ловити і бити. Кончений бик. А потім дивуємося, чого діти упороті, то поб'ють когось, то пам'ятник знівечать;
- На обличчі все написано. А треба вибачитися;
- Вчинок "чоловіка", фу! Позорище!
- Знайти, змусити принести вибачення, його коштом провести всілякі аналізи, щоб зрозуміти наскільки заразний пес і від цього нехай оплачує лікарняний, компенсацію за лікування і т. д.
- А міг плюнути короною або тубіком.
Нагадаємо, неадекват на велосипеді побив подружжя через паркування.
Раніше в лікарні Бердичева суддя побила сімейного лікаря до струсу мозку.