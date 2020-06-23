Пляжный сезон в Украине: врач оценил риски заражения COVID-19 в воде

Коронавирус на пляжах и в воде (Коллаж РБК-Украина)

Врач-иммунолог рассказал, можно ли подхватить коронавирус на пляже или в воде

В Украине начался пляжный сезон, и многие украинцы бояться заразиться коронавирусом в воде или после посещения мест отдыха. Специалисты считают, что пляжи могут стать рассадником инфекции только в том случае, если там наблюдается большое скопление людей.

Как объяснил врач-иммунолог Борис Донской, посещение пляжей может быть абсолютно безопасным, но при условии, что люди будут соблюдать дистанцию в несколько метров. Об этом он рассказал в эфире OBOZREVATEL.

"Если на каждом квадратном метре по человеку, то тогда пляжи действительно могут стать рассадником и источником опасности. Но если люди на пляжах будут придерживаться определенной дистанции в несколько метров, то я не думаю, что это опасно. По сравнению с метро или другим общественным транспортом - это небо и земля с позиции риска", - отметил врач.

Он добавил, что риск подцепить коронавирус в воде минимальный и это не зависит от того, речная вода или морская.

"Трудно представить, какое количество слизи человек должен выделить в воду, чтобы эта вода стала реально опасной для другого человека, по крайней мере, для того, кто ее не пьет. Разведение довольно активно снижает концентрацию вируса", - резюмировал врач-иммунолог.

Напомним, ранее мы писали о том, что в двух курортных областях усилили карантинные меры и сообщали о том, что будет теперь запрещено.

А также рассказывали о том, что в Одессе запретили купаться в море из-за экологической катастрофы.

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Автор: Анна Шиканова