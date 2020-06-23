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Пляжний сезон в Україні: лікар оцінив ризики зараження COVID-19 у воді

STYLERЖиття    23.06.2020 - 15:31
Пляжний сезон в Україні: лікар оцінив ризики зараження COVID-19 у воді
Коронавірус на пляжах і у воді (Колаж РБК-Україна)

Лікар-імунолог розповів, чи можна підхопити коронавірус на пляжі або в воді

В Україні розпочався пляжний сезон, і багато українців бояться заразитися коронавірусом у воді або після відвідування місць відпочинку. Фахівці вважають, що пляжі можуть стати розсадником інфекції тільки в тому випадку, якщо там спостерігається велике скупчення людей.

Як пояснив лікар-імунолог Борис Донський, відвідування пляжів може бути абсолютно безпечним, але за умови, що люди будуть дотримуватися дистанції в кілька метрів. Про це він розповів в ефірі OBOZREVATEL.

"Якщо на кожному квадратному метрі по людині, то тоді пляжі дійсно можуть стати розсадником і джерелом небезпеки. Але якщо люди на пляжах будуть дотримуватися певної дистанції в кілька метрів, то я не думаю, що це небезпечно. У порівнянні з метро або іншим громадським транспортом - це небо і земля з позиції ризику", - зазначив лікар.

Він додав, що ризик підчепити коронавірус у воді мінімальний і це не залежить від того, річкова або морська вода.

"Важко уявити, яку кількість слизу людина має виділити у воду, щоб ця вода стала реально небезпечною для іншої людини, принаймні, для того, хто її п'є. Розведення досить активно знижує концентрацію вірусу", - резюмував лікар-імунолог.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у двох курортних областях посилили карантинні заходи та повідомляли про те, що буде тепер заборонено.

А також розповідали про те, що в Одесі заборонили купатися в морі через екологічну катастрофу.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України пляжCOVID-19Коронавірус
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