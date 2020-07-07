Пляжи Азовского моря заполонили опасные медузы: когда минует угроза

Азовское море атакуют опасные медузы (фото: pixabay)

Отдыхающие на Азовском море жалуются на ожоги от опасных черноморских медуз

Отдыхающие на Азовском море жалуются на нашествие опасных медуз корнеротов, которые жалят людей. Но специалисты говорят, что этот тип опасных медуз не живет в водах Приазовья, их приносит туда течением из Черного моря.

Теперь же они рассказали, когда угроза столкновения с медузой минует. Так, директор Приазовского национального природного парка Дмитрия Воловика рассказал, что присутствие корнеротов у берегов Азовского моря вполне нормально, пишет запорожское издание Верже.

Дело в том, что сейчас из-за засухи в реки Кубань и Дон почти не поступает дождевая вода, поэтому в Азовском море, куда они впадают, снизился уровень солености. Но через Керченский пролив заходит соленая вода из Черного моря.

И вместе с черноморской селедкой, дельфинами в Азовское море попали и медузы. Раньше такое явление наблюдалось в основном в августе, но в этом году из-за жары корнероты появились на пляжах раньше.

"Пять лет назад уровень солености Азовского моря составлял 8,5-9 промилле, а сейчас вырос в полтора раза - до 16. Это одна из причин увеличения численности черноморских обитателей на Приазовье. К тому же, их размножению способствовали мягкие теплые зимы", - объяснил Дмитрий Воловик.

Такое явление, уверен ученый, надо переждать. Уже после ближайшего шторма медуз унесет подальше от пляжей.

Врачи говорят, что ожог от корнерота не смертельный. Но люди могут по-разному реагировать на них. В группе риска - пожилые люди, и дети младше трех лет. От контакта с медузой у малыша могут возникнуть отеки, судороги и это даже может привести к смерти.

Если у вас есть склонность к аллергии, после "общения" с медузой стоит принять антигистаминный препарат.

Ранее мы писали, что туристов предупредили об опасном явлении в Азовском море. Из-за этого тонут даже первоклассные пловцы.

Кроме того, на популярном украинском курорте Приазовья отдыхающих атакуют морские блохи.