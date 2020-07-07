Пляжі Азовського моря заполонили небезпечні медузи: коли мине загроза

Азовське море атакують небезпечні медузи (фото: pixabay)

Відпочиваючі на Азовському морі скаржаться на опіки від небезпечних чорноморських медуз

Відпочивають на Азовському морі скаржаться на нашестя небезпечних медуз корнеротів, які жалять людей. Але фахівці кажуть, що цей тип небезпечних медуз не живе у водах Приазов'я, їх приносить туди течією Чорного моря.

Тепер же вони розповіли, коли загроза зіткнення з медузою мине. Так, директор Приазовського національного природного парку Дмитра Воловика розповів, що присутність корнеротів біля берегів Азовського моря цілком нормальна, пише запорізьке видання Верже.

Річ у тому, що зараз через посуху в річку Кубань та Дон майже не надходить дощова вода, тому в Азовському морі, куди вони впадають, знизився рівень солоності. Але через Керченську протоку заходить солона вода з Чорного моря.

І разом з чорноморським оселедцем, дельфінами в Азовське море потрапили і медузи. Раніше таке явище спостерігалося в основному в серпні, але в цьому році через спеку корнероти з'явилися на пляжах раніше.

"П'ять років тому рівень солоності Азовського моря становив 8,5-9 проміле, а зараз виріс в півтора раза - до 16. Це одна з причин збільшення чисельності чорноморських мешканців на Приазов'ї. До того ж, їх розмноженню сприяли м'які теплі зими", - пояснив Дмитро Воловик.

Таке явище, упевнений учений, треба перечекати. Вже після найближчого шторму медуз віднесе далі від пляжів.

Лікарі кажуть, що опік від корнерота не смертельний. Але люди можуть по-різному реагувати на них. У групі ризику - літні люди, і діти віком до трьох років. Від контакту з медузою у малюка можуть виникнути набряки, судоми і це навіть може призвести до смерті.

Якщо у вас є схильність до алергії, після "спілкування" з медузою варто прийняти антигістамінний препарат.

Раніше ми писали, що туристів попередили про небезпечне явище в Азовському морі. Через нього тонуть навіть першокласні плавці.

Крім того, на популярному українському курорті Приазов'я відпочиваючих атакують морські блохи.