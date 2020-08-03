На пляжах Кирилловки стало комфортнее отдыхать: что изменилось на курорте

На популярном украинском курорте практически нет медуз
На популярном украинском курорте Азовского моря - Кирилловке стало намного комфортнее отдыхать, так как из моря практически исчезли медузы. Морские обитатели после недавнего шторма встречаются очень редко в некоторых местах. Но в целом туристы сообщают, что сейчас ничто не омрачает пребывание на море.
На YouTube-канале Travel Family появилось видео, подтверждающее этот факт.
Пляжи в Кирилловке уже без медуз
Отметим, что в комментариях под видео местные жители также подтверждают, что медузы пропали.
Напомним, что ранее на Азовском море бушевал шторм. После него выбросило на берег огромное количество медуз и осадками размыло линию пляжей - они стали намного шире.
Также мы сообщали, что в Кирилловке отдыхающим посчастливилось наблюдать редкое и невероятно красивое метеорологическое явление - грозовой воротник, который также называют небесное цунами.