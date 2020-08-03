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На пляжах Кирилівки стало комфортніше відпочивати: що змінилося на курорті

Автор: Людмила Жукова

На популярному українському курорті практично немає медуз

На популярному українському курорті Азовського моря - Кирилівці стало набагато комфортніше відпочивати, через те, що з моря практично зникли медузи. Морські мешканці після недавнього шторму зустрічаються дуже рідко в деяких місцях. Але в цілому туристи повідомляють, що зараз ніщо не затьмарює перебування на морі.

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На YouTube-каналі Travel Family з'явилося відео, підтверджує цей факт.

Пляжі в Кирилівці вже без медуз

Зазначимо, що у коментарях під відео місцеві жителі також підтверджують, що медузи пропали.

  • Підкажіть великих медуз в море багато зараз?
  • Немає, зникли. Але що буде завтра, не знаю.
  • А у нас ближче до Степку не було, ну може вже сьогодні і з'явилися... Ми не в курсі.
  • Медузи пропали разом з негодою :) Зараз там погода гарна, немає медуз, ні бліх.

Нагадаємо, що раніше на Азовському море бушував шторм. Після нього викинуло на берег величезна кількість медуз і опадами розмило лінію пляжів - вони стали набагато ширше.

Також ми повідомляли, що у Кирилівці відпочиваючим пощастило спостерігати рідкісне і неймовірно красиве метеорологічне явище - грозовий комір, , який також називають небесне цунамі.

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