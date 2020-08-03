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На пляжах Кирилловки стало комфортнее отдыхать: что изменилось на курорте

Кирилловка, Понедельник 03 августа 2020 08:23
На пляжах Кирилловки стало комфортнее отдыхать: что изменилось на курорте
Медузы в Кирилловке исчезли (Скриншот с YouTube)
Автор: Людмила Жукова

На популярном украинском курорте практически нет медуз

На популярном украинском курорте Азовского моря - Кирилловке стало намного комфортнее отдыхать, так как из моря практически исчезли медузы. Морские обитатели после недавнего шторма встречаются очень редко в некоторых местах. Но в целом туристы сообщают, что сейчас ничто не омрачает пребывание на море.

На YouTube-канале Travel Family появилось видео, подтверждающее этот факт.

Пляжи в Кирилловке уже без медуз

Отметим, что в комментариях под видео местные жители также подтверждают, что медузы пропали.

  • Подскажите медуз больших в море много сейчас?
  • Нет, пропали. Но что будет завтра не знаю.
  • А у нас ближе к Степку не было, ну может уже сегодня и появились... Мы не в курсе.
  • Медузы пропали вместе с непогодой :) Сейчас там погода обалденная, нет ни медуз, ни блох.

Напомним, что ранее на Азовском море бушевал шторм. После него выбросило на берег огромное количество медуз и осадками размыло линию пляжей - они стали намного шире.

Также мы сообщали, что в Кирилловке отдыхающим посчастливилось наблюдать редкое и невероятно красивое метеорологическое явление - грозовой воротник, который также называют небесное цунами.

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