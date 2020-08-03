На пляжах Кирилловки стало комфортнее отдыхать: что изменилось на курорте

Медузы в Кирилловке исчезли (Скриншот с YouTube)

На популярном украинском курорте практически нет медуз

На популярном украинском курорте Азовского моря - Кирилловке стало намного комфортнее отдыхать, так как из моря практически исчезли медузы. Морские обитатели после недавнего шторма встречаются очень редко в некоторых местах. Но в целом туристы сообщают, что сейчас ничто не омрачает пребывание на море.

На YouTube-канале Travel Family появилось видео, подтверждающее этот факт.

Пляжи в Кирилловке уже без медуз

Отметим, что в комментариях под видео местные жители также подтверждают, что медузы пропали.

Подскажите медуз больших в море много сейчас?

Нет, пропали. Но что будет завтра не знаю.

А у нас ближе к Степку не было, ну может уже сегодня и появились... Мы не в курсе.

Медузы пропали вместе с непогодой :) Сейчас там погода обалденная, нет ни медуз, ни блох.

Напомним, что ранее на Азовском море бушевал шторм. После него выбросило на берег огромное количество медуз и осадками размыло линию пляжей - они стали намного шире.

Также мы сообщали, что в Кирилловке отдыхающим посчастливилось наблюдать редкое и невероятно красивое метеорологическое явление - грозовой воротник, который также называют небесное цунами.