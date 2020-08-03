На пляжах Кирилівки стало комфортніше відпочивати: що змінилося на курорті

На популярному українському курорті практично немає медуз
На популярному українському курорті Азовського моря - Кирилівці стало набагато комфортніше відпочивати, через те, що з моря практично зникли медузи. Морські мешканці після недавнього шторму зустрічаються дуже рідко в деяких місцях. Але в цілому туристи повідомляють, що зараз ніщо не затьмарює перебування на морі.
На YouTube-каналі Travel Family з'явилося відео, підтверджує цей факт.
Пляжі в Кирилівці вже без медуз
Зазначимо, що у коментарях під відео місцеві жителі також підтверджують, що медузи пропали.
Нагадаємо, що раніше на Азовському море бушував шторм. Після нього викинуло на берег величезна кількість медуз і опадами розмило лінію пляжів - вони стали набагато ширше.
Також ми повідомляли, що у Кирилівці відпочиваючим пощастило спостерігати рідкісне і неймовірно красиве метеорологічне явище - грозовий комір, , який також називають небесне цунамі.