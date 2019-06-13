Пляж на кладбище: сеть шокировало фото необычного отдыха жителей Львова 

Пляж на кладбище Марсово поле во Львове шокировал сеть (коллаж: РБК-Украина)

Жители Львова беззаботно отдыхают на кладбище неподалеку от могил

Пляж на территории воинских захоронений "Марсово поле" возле Лычаковского кладбища устроили жители Львова. В сети показали снимок мирно загорающих на травке людей. Фото опубликовал руководитель Художественного фонда им. Короля Данила Роман Грыцькив в Facebook-паблике "Гаряча лінія міста Львова".

Грыцькив попросил чиновников обустроить ограждения на "Марсовом поле" и установить соответствующие таблички, чтобы предотвратить дальнейшее осквернение могил.

Пляж на кладбище Марсово поле во Львове шокировал сеть (скрин: facebook.com)

Администратор паблика ответил, что обращение с просьбой принять меры уже направлено предприятию "Лычаковское кладбище".

Для справки, мемориал "Марсово поле" построен в 1974 году. Он находится между Лычаковским кладбищем и улицей Угловой. Там погребен 3800 воинов, погибших во время Второй мировой войны.

Пляж на кладбище Марсово поле во Львове шокировал сеть (фото: facebook.com)

Подобный отдых горожан разделил пользователей сети на два лагеря. Одна часть считает, что подобное недопустимо и "украинец никогда не ляжет на кладбище".

Моральные уроды!

Украинец на кладбище не ляжет.

Это сатанисты на йогу собираются.

Пляж на кладбище Марсово поле во Львове шокировал сеть (скрин: facebook.com)

Ужас! Манкурты!

Совсем с ума посходили, поставьте там еще лотки с пивом.

Реально, голову солнышко перепекло.

Впрочем, многие отнеслись к подобному виду отдыха благоприятно, считая, что мертвым все равно. А для живых - это лишь красивое и живописное место.

Вся центральная часть Львова стоит на могилах... И так будет всегда.

Мертвым уже все равно, там и костей не видно. А что там плохого делают, лежат отдыхают, ни пьянствуют, ни сексом не занимаются.

Думаете погибшие против? Там же не какают собачки на их могилы, а люди отдыхают... Ну да не критично.

А где лежать во Львове? Винниковское озеро застроили, к остальным водоемов ехать далеко, - вот и отдыхают кто где упал.

Пляж на кладбище Марсово поле во Львове шокировал сеть (скрин: facebook.com)

Напомним, в Кривом Роге вместо тротуара на общественной остановке для автобуса установили могильные плиты.

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