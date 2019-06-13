Пляж на кладбище: сеть шокировало фото необычного отдыха жителей Львова 

Жители Львова беззаботно отдыхают на кладбище неподалеку от могил
Пляж на территории воинских захоронений "Марсово поле" возле Лычаковского кладбища устроили жители Львова. В сети показали снимок мирно загорающих на травке людей. Фото опубликовал руководитель Художественного фонда им. Короля Данила Роман Грыцькив в Facebook-паблике "Гаряча лінія міста Львова".
Грыцькив попросил чиновников обустроить ограждения на "Марсовом поле" и установить соответствующие таблички, чтобы предотвратить дальнейшее осквернение могил.
Пляж на кладбище Марсово поле во Львове шокировал сеть (скрин: facebook.com)
Администратор паблика ответил, что обращение с просьбой принять меры уже направлено предприятию "Лычаковское кладбище".
Для справки, мемориал "Марсово поле" построен в 1974 году. Он находится между Лычаковским кладбищем и улицей Угловой. Там погребен 3800 воинов, погибших во время Второй мировой войны.
Пляж на кладбище Марсово поле во Львове шокировал сеть (фото: facebook.com)
Подобный отдых горожан разделил пользователей сети на два лагеря. Одна часть считает, что подобное недопустимо и "украинец никогда не ляжет на кладбище".
Пляж на кладбище Марсово поле во Львове шокировал сеть (скрин: facebook.com)
Впрочем, многие отнеслись к подобному виду отдыха благоприятно, считая, что мертвым все равно. А для живых - это лишь красивое и живописное место.
Пляж на кладбище Марсово поле во Львове шокировал сеть (скрин: facebook.com)
Напомним, в Кривом Роге вместо тротуара на общественной остановке для автобуса установили могильные плиты.
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