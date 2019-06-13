Пляж на цвинтарі: мережу шокувало фото незвичайного відпочинку жителів Львова

Мешканці Львова безтурботно відпочивають на цвинтарі неподалік від могил
Пляж на території військових поховань "Марсове поле" біля Личаківського цвинтаря влаштували мешканці Львова. У мережі показали знімок людей, які мирно загоряють на травичці. Фото опублікував керівник Мистецького фонду ім. Короля Данила Роман Грицьків у Facebook-паблику "Гаряча лінія міста Львова".
Грицьків попросив чиновників облаштувати огорожу на "Марсовому полі" і встановити відповідні таблички, щоб запобігти подальшому оскверненню могил.
Пляж на цвинтарі Марсове поле у Львові шокував мережу (скрін: facebook.com)
Адміністратор пабліка відповів, що звернення з проханням вжити заходів вже направлено підприємству "Личаківський цвинтар".
Для довідки, меморіал "Марсове поле" побудований в 1974 році. Він знаходиться між Личаківским цвинтарем і вулицею Кутова. Там поховано 3800 воїнів, загиблих під час Другої світової війни.
Пляж на цвинтарі Марсове поле у Львові шокував мережу (фото: facebook.com)
Подібний відпочинок городян розділив користувачів мережі на два табори. Одна частина вважає, що подібне неприпустимо і "українець ніколи не ляже на цвинтарі".
Пляж на цвинтарі Марсове поле у Львові шокував мережу (скрін: facebook.com)
Втім, багато хто поставився до подібного виду відпочинку сприятливо, вважаючи, що мертвим все одно. А для живих - це лише гарне і мальовниче місце.
Пляж на цвинтарі Марсове поле у Львові шокував мережу (скрін: facebook.com)
Нагадаємо, у Кривому Розі замість тротуару на громадській зупинці для автобуса встановили могильні плити.
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